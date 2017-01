Microsoft puuhaa salassa uutta versiota Windows 10:stä – suunnattu Googlea vastaan

Digitoday

Microsoft työstää Windows 10 -käyttöjärjestelmästään kevytversiota, joka kulkee nimellä Windows 10 Cloud, kertoo ZDnet http://www.zdnet.com/article/microsofts-coming-windows-10-cloud-release-may-have-nothing-to-do-with-the-cloud/ Kyseessä on kevennetty versio Windows 10 -käyttöjärjestelmästä, joka on tehty pyörittämään ainoastaan virallisesta Windows Store -latauskaupasta saatavia ohjelmia. Tavallisessa Windows 10:ssä ei ole vastaavaa rajoitusta.Todennäköisintä on, että kyseessä on mobiililaitteille, kuten tableteille, tai jopa puhelimille tarkoitettu Windows. Se pyörittäisi Microsoftin niin sanottuja universaaleja Windows-sovelluksia, eli jokaisella Windows-laitteella toimivia ohjelmia.Käytännössä kyse lienee Microsoftin vastauksesta Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmälle, joka toimitetaan edullisten Chrome-brändättyjen tietokoneiden mukana.Cloud- eli pilvi-sana käyttöjärjestelmän nimessä on harhaanjohtava, sillä se asennetaan tietokoneen massamuistille kuten muutkin käyttöjärjestelmät.On oletettavaa, että käyttöjärjestelmästä kuullaan lisää kevään aikana Windows 10:n Creators Update -päivityksen julkaisun yhteydessä.Microsoft ei suostunut kommentoimaan asiaa ZDnetille.Chrome OS on tietokoneiden valmistajille ilmainen, Windows 10:stä nämä joutuvat maksamaan. On siis mahdollista, että tulossa on laitevalmistajille suunnattu halvempi tai jopa ilmainen järjestelmä.Muutama vuosi sitten Windows 8:sta tablettikäyttöön kehitetty Windows RT floppasi pahoin http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001810645.html . Sitä seurannut Windows 8.1 with Bing mahdollisti kohtuuhintaiset Windows-tabletit, muttei onnistunut tuottamaan Microsoftille läpimurtoa tablettimarkkinoille.