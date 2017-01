USA:n superrikkaat varautuvat Trumpin takia pahimpaan – koodisana Uusi-Seelanti

Digitoday

Yhdysvaltojen superrikkaat ovat alkaneet valmistautua maailmanloppuun, tai ainakin yhteiskunnan romahdukseen, kertoo The New Yorker http://www.newyorker.com/magazine/2017/01/30/doomsday-prep-for-the-super-rich -lehti http://www.newyorker.com/magazine/2017/01/30/doomsday-prep-for-the-super-rich Valmistautujien tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä useimmat eivät halua kertoa varustelustaan julkisesti. Reid Hoffman http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Reid%20Hoffman , yksi LinkedIn-verkkopalvelun perustajista arvelee, että Yhdysvaltojen rikkaista yli puolet on varautunut jollain tavalla mahdolliseen katastrofiin.Hoffman tutustui valmistautujiin vahingossa, kertoessaan suunnittelevansa matkaa Uuteen-Seelantiin.– Ai, aiotko hankkia vakuutuksen maailmanlopun varalle, vastasi Hoffmanin ystävä.Tontin hankkiminen Uudesta-Seelannista on ilmeisesti Yhdysvaltojen rikkaiden keskuudessa suhteellisen yleinen varokeino, ja maan nimestä onkin tullut eräänlainen koodisana Yhdysvaltojen rikkaiden keskuudessa. Uuden-Seelannin etuina pidetään maan vakaita oloja sekä etäisyyttä maailman mahdollisista kriisipesäkkeistä, kertoo sanomalehti The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/29/silicon-valley-new-zealand-apocalypse-escape The Guardianin mukaan viime vuonna yhdysvaltalaiset ostajat olivat australialaisten jälkeen toiseksi suurin ulkomainen ostajaryhmä Uuden-Seelannin kiinteistökaupassa.Viime marraskuussa kahtena presidentti Donald Trumpin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin valinnan jälkeisenä päivänä Uuden-Seelannin maahanmuuttoa koskevien sivustojen verkkoliikenne kasvoi 2500 prosentilla. Sijoittamiseen erikoistuneella New Zealand Now -sivustolla tehtiin samaan aikaan 101 000 käyntiä Yhdysvalloista, kun normaali kävijöiden määrä on ollut 1500 päivässä.Marraskuun aikana lähes 18 000 yhdysvaltalaista ilmoitti sivuston kautta olevansa kiinnostunut opiskelemaan, työskentelemään tai sijoittamaan Uudessa-Seelannissa.Erikoista on, että maastamuuttoa suunnittelevat Trumpin vastustajien lisäksi myös hänen kannattajansa.Yksi oman tontin ostajista on Trumpia tukeva it-miljonääri Peter Thiel http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Peter%20Thiel , joka rikastui perustamallaan PayPal-palvelulla sekä sijoitettuaan alkuvaiheessa Facebook-palveluun.Viime heinäkuussa republikaanien puoluekokouksessa Thiel julisti olevansa ylpeä siitä, että on amerikkalainen. Täsmällisempi ilmaus olisi ollut amerikkalais-uusiseelantilainen, sillä Thielillä on ollut myös Uuden-Seelannin kansalaisuus jo vuodesta 2011. Tämän ansioista hän pystyi vuonna 2015 hankkimaan Uudesta-Seelannista 193 hehtaarin maa-alueen järven rannalta Wanakan kaupungin alueelta hieman yli viidellä miljoonalla eurolla.Rikkaiden kannalta Uuden-Seelannin etuja on ehkä sekin, että maan kansalaiseksi voi päästä maksamalla – mutta se ei ole halpaa. The Guardianin mukaan maan kansalaisuuden voi saada, jos kolmen vuoden aikana tekee valtiossa lähes seitsemän miljoonan euron arvosta sijoituksia. Lisäksi kansalaiseksi haluavan on saman kolmen vuoden aikana oleskeltava maassa 44 päivän ajan.Kansalaisuus antaa mahdollisuuden tehdä tonttikauppoja ilman viranomaisten erityislupia, joita saatetaan tietyissä kohteissa tarvita, jos ostajana on ulkomaalainen.