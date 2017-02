Legolta lapsille oma sosiaalinen media – tiedä nämä asiat ennen kuin otat käyttöön

Digitoday

Lapset halutaan usein pitää kaukana sosiaalisesta mediasta. Lego Group on eri mieltä ja julkaisi lapsille suunnatun Lego Life -yhteisön, muun muassa BBC http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/38806540/lego-launches-safe-social-network-for-under-13s kertoo.Monet sosiaalisen median palvelut edellyttävät käyttäjältään kohtuullista ikää, esimerkiksi Facebook-käyttäjien tulee olla vähintään 13-vuotiaita. Lego Life on kuitenkin suunnattu alle 13-vuotiaille, joskin myös aikuiset voivat siihen liittyä.Kyseessä on vähän kuin lasten Instagram, missä voi julkaista kuvia legoluomuksistaan. Toiset voivat kommentoida niitä, mutta vain ennalta valituilla lauseilla tai emoji-kuvilla. Omaa tekstiä ei voi kirjoittaa.Lapsilta ei kysytä henkilökohtaisia tietoja taikka valokuvia, eikä Lego Lifen Android- tai iOS-sovellus seuraa käyttäjiensä sijaintia, BBC mainitsee. Profiilikuvat ovat legohahmoja, ja tilien nimet ovat satunnaisia sanoja. Sisältöä valvotaan tarkasti, Lego vakuuttaa.Lapset rekisteröityvät palveluun vanhempansa tiedoilla. Vanhemmalta kysytään etu- ja sukunimi, maa, sukupuoli, syntymäpäivä, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana.Lifessä esitetään mainoksia, mutta ne ovat kaikki Legon omia. Usein kysytyissä kysymyksissä https://www.lego.com/fi-fi/life/faq?ignorereferer=true Lego sanoo, ettei se jaa muualle lapsista tai heidän vanhemmistaan kerättyjä henkilökohtaisia tietoja, kun he käyttävät Lego Life -sovellusta.Tarkkuus tietojen käsittelyssä on ehdottomasti tarpeen, sillä EU:n parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI suojelee lapsia verkossa tehtävää henkilötietojen keräämistä vastaan. Tietosuojakäytännössään https://www.lego.com/fi-fi/legal/legal-notice/privacy-policy-full?ignorereferer=true Lego Group toteaa muun muassa näin.Mikäli LEGO Group haluaa kerätä lapsilta henkilökohtaisia tietoja, lasten verkkoturvallisuutta koskevat vaatimukset (COPPA) edellyttävät, että pyydämme ensin sähköpostitse vanhemman tai huoltajan luvan. Kerromme sähköpostissa mitä tietoja keräämme, miten aiomme käyttää niitä, miten vanhempi voi antaa suostumuksensa ja miten hän voi perua sen. Jos emme saa vanhemman suostumusta kohtuullisessa ajassa, poistamme vanhemman yhteystiedot ja muut henkilökohtaiset tiedot, jotka lapselta on kerätty yhteyden ottamiseksi tämän vanhempaan.Lego Group on liittynyt digitaaliseen lapsiturvallisuusohjelmaan, jonka tarkoitus on suojella lapsia verkossa. Yhtiölle myös tehdään säännöllisiä tarkastuksia.Lego Lifea ei voi vielä käyttää suomeksi, mutta tätä luvataan tämän vuoden aikana.Lapsille suunniteltu sosiaalinen media ei ole aivan uusi idea. Pioneerityötä tehtiin Suomessa Habbo Hotellilla, ja myös 12 vuoden ikärajalla varustetulla Irc-gallerialla on ollut paljon lapsikäyttäjiä.