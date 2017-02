Myrskyvaroitus Netflixille – tämän kovempaa kilpailijaa ei voi saada

Digitoday

Apple TV -palveluaan myyvä Apple aikoo haastaa Netflixin ja Amazonin uudella vimmalla, toimitusjohtaja Tim Cook http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Tim%20Cook antaa ymmärtää.Asiasta kirjoittaa muun muassa CNBC http://www.cnbc.com/2017/01/31/apple-tim-cook-talks-original-video-content-on-earnings-call.html , joka siteeraa Cookin kommentteja yhtiön tulospuhelussa.Tim Cook huomautti Applen jo kokeilleen vesiä alkuperäisen sisällön tuotantoa Apple Music -musiikkipalvelussaan, ja että yhtiö "oppii ja jatkaa siitä".– Laittamalla varpaamme veteen opimme paljon oman sisällön tuottamisesta ja mietimme tapoja, joilla voisimme olla siinä mukana, Cook sanoi.Oman sisällön tuotanto on juuri se tapa, jolla Amazon ja Netflix ovat viime aikoina yrittäneet erottautua markkinoilla ja saada asiakkaita suoratoistopalveluihinsa. Amazonin kenties tunnetuin oma tuotanto on autoilusarja The Grand Tour, kun taas Netflix tunnetaan esimerkiksi House of Cards- ja Stranger Things -sarjoistaan.Apple TV on paitsi ostettava laite, myös palvelu erilaisten videosisältöjen katsomiseen. Sen kautta voi katsoa muun muassa Netflixiä.Applen toimitusjohtaja sanoi olevansa tyytyväinen siihen, miten vuosi sitten uudistettu Apple TV -palvelu on menestynyt.– Meillä on lisää suunnitelmia sen varalle, Cook vihjasi.Applella riittää kilpailuun rahkeita, sillä se on maailman arvokkain yhtiö ja sen on ounasteltu pidempään siirtyvän uusille liiketoiminta-alueille. Apple on myös siirtämässä strategiaansa yhä enemmän laitteista kohti palveluliiketoimintaa, joka perustuu kuukausi- ja vuosimaksuihin.