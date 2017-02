Sokeille tehdyistä pornovideoista tuli hitti – mitään ei jätetä pimentoon

Digitoday

Verkon suosittu aikuisviihdepalvelu Pornhub näyttää osuneen maaliin, kun se viime kesänä esitteli palveluunsa näkövammaisille suunnatut videot.Asiasta kirjoittaa muun muassa Deccan Chronicle http://www.deccanchronicle.com/lifestyle/sex-and-relationship/200117/pornhub-launches-videos-that-enable-blind-people-to-enjoy-porn.html . Palvelussa on kymmeniä videoita niin kutsutussa described video -kategoriassa. Ne ovat muuten normaaleja pornovideoita, mutta niissä on mukana tarkka puheselostus siitä, mitä kuvassa tapahtuu.Videoissa tuodaan kainostelematta esille tapahtumien paikat, ihmisten ulkonäkö, asennot, vartaloiden yksityiskohdat ja – kaikki muukin.Videot ovat löytäneet katsojansa. Moni on kerännyt miljoonia tai satoja tuhansia katselukertoja – tosin lienee realistista olettaa, että suurin osa näidenkin katsoneista on näkeviä. Ammattilaisten kertomat yksityiskohdat tapahtumista saattavat siis houkutella katsojia sokeiden kohderyhmän ulkopuoleltakin.Pornhub on myös kokeillut virtuaalitodellisuudessa esitettäviä videoita. Kenties sokeille on luvassa jotakin kouriintuntuvampaa tulevaisuudessa, jos ja kun myös kosketuksen tunne voidaan välittää virtuaalisesti kotiin.