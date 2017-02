Trump höllensi tekniikan myyntikieltoa Venäjälle – ”FSB palkittiin USA:n hakkeroinnista”

Digitoday

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump on hölläämässä Venäjää vastaan asetettuja kyberturvallisuuteen liittyviä pakotteita ainakin osittain. Asiasta kirjoittavat muun muassa USA Today http://www.usatoday.com/story/news/2017/02/02/us-eases-some-economic-sanctions-against-russia/97399136/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter sekä The Independent http://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-loosens-sanctions-russia-prevent-intelligence-agencies-cyberspying-hacking-a7559871.html Päätöksen https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cyber_gl1.pdf (pdf-tiedosto) mukaan USA:n valtiovarainministeriö antaa jälleen amerikkalaisyritysten asioida ja käydä kauppaa suoraan Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n kanssa.Vuonna 2015 asetetut ja viime vuoden lopulla kiristetyt pakotteet asetti Trumpin edeltäjä Barack Obama http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Barack%20Obama , kun venäläishakkerien väitettiin murtautuneen suurten amerikkalaispuolueiden tietojärjestelmiin.Ilmoitus herätti runsaasti vastustusta Yhdysvaltain kongressissa. Edustajainhuoneen jäsen Joaquin Castro http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Joaquin%20Castro nimitti päätöstä ”FSB:n palkitsemiseksi USA:n hakkeroinnista”. Demokraattien lisäksi monet republikaanit tukevat Venäjä-pakotteiden tiukentamista niiden höllentämisen sijaan.Trumpin hallinto kiisti väitteet pakotteiden höllentämisestä, ja kutsui toimenpidettä ”monimutkaisten käytäntöjen rutiininomaiseksi säätämiseksi”. Valkoisen talon lehdistösihteeri Sean Spicerin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Sean%20Spicerin mukaan toimenpiteellä on tarkoitus ”välttää pakotteiden epäsuotuisia vaikutuksia”.Päätöksen tausta on siinä, että FSB valvoo kaikkea Venäjälle tuotavaa salakirjoitustekniikkaa. Käytännössä kaikissa nykylaitteissa puhelimista tietokoneisiin on kehittyneet massamuistin salaustoiminnot.Venäjällä ilmoitus otettiin vastaan varovaisen tyytyväisenä. Duuman jäsen ja entinen FSB:n johtajiin kuulunut Nikolai Kovaljov http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Nikolai%20Kovaljov piti päätöstä merkkinä Washingtonin ja Moskovan lämpenevistä suhteista. Kreml ei ole kommentoinut asiaa vielä virallisesti.