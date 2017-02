Uberin katastrofiviikko: Toimitusjohtaja hylkäsi Trumpin joukkopaon jälkeen

Digitoday

Uberin perustaja ja toimitusjohtaja Travis Kalanick http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Travis%20Kalanick jätti torstaina paikkansa yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin talouden asiantuntijaryhmässä, kirjoittaa New York Times http://www.nytimes.com/2017/02/02/technology/uber-ceo-travis-kalanick-trump-advisory-council.html (NYT).Ero tulee vajaa viikko sen jälkeen, kun Uber joutui massiivisen protestiliikkeen kohteeksi. Kalanickin tulkittiin antaneen tukensa Trumpin maahantulokielloille, kun hän ilmoitti toimivansa presidentin linjausten mukaisesti.Sosiaalisessa mediassa alkanut #DeleteUber-kampanja johti asiakkaiden joukkopakoon, ja ainakin 200 000 ihmistä poisti käyttäjätilinsä.Teknologiayhtiöt ovat suhtautuneet Trumpiin hyvin kriittisesti. Presidentin toimet ovat saaneet kritiikkiä niin Googlen, Applen, Microsoftin, Facebookin kuin Netflixin johtajilta.Kalanick sai kovaa kritiikkiä yhtiönsä sisältä. Huomattavan suuri osa Uber-kuljettajista on maahanmuuttajia, ja yhtiön vakituiset työntekijät ovat valittaneet muun muassa leimautumisesta Uberin nimen tahriintumisen myötä.– Aiomme jatkaa neuvojen antamista maahanmuuttoon liittyvissä asioissa, mutta paikastani asiantuntijaryhmässä on tullut rasite, Kalanick kirjoitti Uberin henkilökunnalle NYT:n käsiinsä saamassa sähköpostissa.Myös kilpailutilanne on lisännyt Kalanickin paineita. Kilpaileva kyytipalvelu Lyft hyödynsi välittömästi Uberin kompuroinnin ja keräsi suosiota tekemällä miljoonalahjoituksen siirtolaisia tukevalle American Civil Liberties Union -kansalaisjärjestölle.Aiemmin Kalanick oli sanonut, että paras tapa vaikuttaa on olla mukana neuvottelupöydässä. Tällä linjalla jatkaa edelleen Teslan ja SpaceX:n takana oleva Elon Musk http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Elon%20Musk , joka on sanonut haluavansa säilyttää suhteet presidentin hallintoon.Trumpin asiantuntijaryhmä on saanut kovaa kritiikkiä siitä, että sen jäsenten sanotaan istuvan ryhmässä etupäässä omien liiketoimiensa edistämiseksi.