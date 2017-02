Yrittäjän painajainen: Ilkan, 33, nimissä levitetään huijausviestejä – saanut 500 vihaista puhelua

Digitoday

Oululaisen taksi- ja kuljetusyrittäjä Ilkka Moilasen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Ilkka%20Moilasen , 33, puhelin alkoi soida torstaiaamuna. Se on soinut myös läpi koko perjantaipäivän. Syynä oli se, että hänen nimissään oli alettu lähettää sähköpostitse maksuvaatimuksia.Sähköpostin liite ei kuitenkaan sisältänyt laskua, vaan haittaohjelman.Viesti oli allekirjoitettu Moilasen nimellä, jonka perässä oli hänen puhelinnumeronsa ja osoitteensa. Moilanen on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.– Vuorokauden sisällä on tullut noin 500 puhelua, arvioi Moilanen.– Sadan kohdalla lakkasin laskemasta, mutta kun olin tekemässä rikosilmoitusta, runsaan 20 minuutin aikana tuli 40 puhelua.Suurin osa soittajista on ollut ihmeissään, mutta ymmärtänyt asian laidan Moilasen kanssa keskusteltuaan. Nyt yrittäjällä on automaattinen vastaajaviesti selittämässä asiat soittajille.Oma lukunsa ovat tekstiviestipalautteet.– ”Vitun homo, lopetat virusten lähettämisen tai mä tapan sut”, Moilanen siteeraa erästä saamaansa palautetta.Moilanen sanoo keskustelleensa huijausviesteistä sähköpostipalveluntarjoajansa kanssa. Tämän mukaan postit on lähetetty kreikkalaiselta palvelimelta, ja käytännössä lähettäjä voi olla missä päin maailmaa tahansa.Yrittäjä on huolissaan maineensa puolesta. Jos virusten uskottavaan levittämiseen riittää yrityksen tietojen kopioiminen verkkosivuilta ja tekijä on ulkomailla, uhriksi joutuneen on vaikea tehdä mitään.Moilasen ohella toinen kärsijä on kameravalmistaja Olympus, jonka Suomen-toimiston sähköpostiosoitetta myös käytettiin viruspostin levittämisessä.– Olemme saaneet torstaiaamun jälkeen noin 800 sähköpostia. Puhelin soi koko ajan, sanoo Olympuksen myyntiavustaja Sari Norres http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Sari%20Norres Norres arvioi, että virusposteja on Olympuksen nimissä lähetetty moninkertainen määrä palautteeseen verrattuna, sillä suurin osa vastaanottajista poistanee viestin heti sen nähdessään. Myös Olympus harkitsee rikosilmoituksen tekemistä.Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikön, rikosylikomisario Timo Piiroisen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Timo%20Piiroisen mukaan suomalaisten yksityishenkilöiden tai yritysten nimissä virusten levittäminen on harvinaista, vaikka virusviestejä paljon liikkuukin.Anonyymisti lähetettyjen viestien lähettäjän selvittäminen on haastavaa ja hidasta, ja selvitysprosentit jäävät yleensä pieniksi.– Näitä pystytään selvittämään ja on selvitetty. Se kuitenkin kestää, sillä selvittäminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja oikeusapupyyntöjä. Usein puhutaan kuukausista, Piiroinen sanoo.