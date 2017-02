Tältä näyttää Tom of Finland hymiönä

Digitoday

Suomen maakuvaa edistävä This is Finland -hanke on jatkanut uusien Suomi-aiheisten emojien eli hymiöiden julkistamista. Tänään julkaistun uusimman emojin aiheena on taiteilija Touko Laaksonen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Touko%20Laaksonen , joka tunnetaan paremmin nimellä Tom of Finland.– Voi pojat, ajat ovat muuttuneet siitä kun Tom of Finland ( Touko Laaksonen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Touko%20Laaksonen , 1920-1991) julkisti ensimmäiset homoeroottiset piirustuksensa 1950-luvulla. Taiteilija antoi, ja antaa edelleen merkittävän panoksen ihmisoikeuksien edistämiselle, puolustaen suvaitsevaisuutta, kunnioitusta ja vapautta, kerrotaan emojin englanninkielisellä esittelysivulla https://finland.fi/emoji/tom-of-finland/ This is Finland julkisti uusimman emojinsa myös Twitterissä https://twitter.com/thisisFINLAND/status/828595388525449216 Ulkoministeriön vetämä hanke julkisti maailman ensimmäiset valtion viralliset emojit http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001030488.html vuoden 2015 marraskuussa. Kampanjan tarkoitus on lisätä Suomi-tietoutta, ja hankkeen alku herättikin kiinnostusta maailmalla.Ensimmäiset julkaistut Suomi-emojit esittivät hevimiestä, saunovaa miestä ja naista, sekä Nokian 3310-mallin puhelinta. Kuka tahansa mistä päin maailmaa vain voi ladata Suomen kansallisemojit itselleen käytettäväksi.Kaikkiaan This is Finland on nyt julkaissut 54 Suomi-aiheista emojia.