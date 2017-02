Ostitko Powerista tämän laturin? Tulipalovaara, palauta kauppaan!

Digitoday

Kodintekniikkaketju Power vetää takaisin kaikki myymänsä Eletra Power Travelkit PB2200+ -latauslaitteet, kertoo kauppaketju verkkosivuillaan https://www.power.fi/tuotteen-takaisinveto/ . Tuotteen myynti on lopetettu.Testien mukaan laitteen turvallisuudessa on puutteita, joiden takia laite voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.Laitteen ostaneet voivat palauttaa sen mihin tahansa Power-ketjun kauppaan. Power ilmoittaa korvaavansa palauttajille laitteen ostohinnan.Kirjoittamalla kuoreen ”Asiakaspalautus” voi laitteen palauttaa myös postitse ilman postimaksua. Palautusosoite on Power Tammisto, Sähkötie 2–6, 01510 Vantaa.