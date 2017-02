”Suurin salaisen tiedon varkaus ikinä” – Teratavukaupalla tietoja kopioinut NSA-mies joutumassa oikeuteen

Digitoday

Amerikkalaiset syyttäjät valmistelevat syytteeseenpanoa entiselle NSA:n työntekijälle, jonka epäillään syyllistyneen Yhdysvaltain suurimpaan salaisen tiedon varkauteen, kertoo Washington Post https://www.washingtonpost.com/world/national-security/prosecutors-to-seek-indictment-against-former-nsa-contractor-as-early-as-this-week/2017/02/06/362a22ca-ec83-11e6-9662-6eedf1627882_story.html?utm_term=.a16f097a1130 52-vuotiasta miestä epäillään tuhansien sivujen ja yli 50 teratavun tietomassan varastamisesta. Varastettuun – tai teknisesti ottaen kopioituun – tietoon kuuluu muun muassa Yhdysvaltain turvallisuusvirasto NSA:n hakkerointityökaluja sekä operaatiosuunnitelmia ”nimettyä USA:n vihollista” vastaan.Eräiden virkamieslähteiden mukaan epäilty sai varastettua jopa 75 prosenttia NSA:n hyökkäysohjelmistosta.Tietovuotaja Edward Snowdenin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Edward%20Snowdenin kopioiman tiedon määrä laskettiin gigatavuissa. Yksi teratavu on tuhat gigatavua. Suurimmat tietokoneiden kiintolevyt ovat tällä hetkellä yksittäisten teratavujen luokkaa.Mies pidätettiin kotonaan elokuun lopulla, ja häntä on pidetty vangittuna siitä asti. Hänen anomuksensa päästä vapaaksi takuita vastaan oikeudenkäyntiä odottamaan hylättiin turvallisuusriskinä.Syyte nostetaan mitä todennäköisimmin Yhdysvaltain vakoilulainsäädännön rikkomisesta, mistä enimmäisrangaistus on 10 vuotta vankeutta. Tuomioita on kuitenkin mahdollisuus ketjuttaa, ja lopullinen rangaistus saattaisi olla syyttäjien mukaan jopa 30 vuotta. Syytettä odotetaan nostettavaksi jo tällä viikolla.Tietojen kopiointi havaittiin vasta yli vuosi tapahtuman jälkeen. Kuulusteluissa epäilty on puolustautunut sanomalla, ettei hänen aikomuksensa ollut luovuttaa tietoja eteenpäin. Motiivikseen hän on kertonut halun viedä ohjelmistot kotiinsa voidakseen kehittyä työssään vapaa-aikanaankin. Miehen puolustusasianajaja kuvailee häntä ”isänmaanystäväksi”.Epäilty loi uransa USA:n laivastossa, mutta turvallisuuspuolelle vaihdettuaan työskenteli sopimusyhtiö Booz Allen Hamiltonin palveluksessa. Tietovuotaja Snowden teki töitä samalle yhtiölle.Mies työskenteli aiemmin myös NSA:n TAO (Tailored Access Operations) -erikoisyksikössä, joka tekee iskuja ulkomaisiin tietoverkkoihin.Tapaus on herättänyt kysymyksiä NSA:n turvajärjestelyistä, joita on parannettu Snowdenin vuotojen jälkeen.