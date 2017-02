Huikea huijaus: Venäläisliiga keksi tavan lypsää kolikkopeleistä 10 000 dollaria päivässä

Digitoday

Venäläinen rikollisjoukko on keksinyt keinon, jolla se pystyy huijaamaan jopa 10 000 dollaria päivässä kolikkoautomaateista. Peliautomaattien tekijät eivät ole onnistuneet estämään huijausta, vaikka menetelmä on jo saatu selvitettyä, kertoo Wired https://www.wired.com/2017/02/russians-engineer-brilliant-slot-machine-cheat-casinos-no-fix/ -lehti https://www.wired.com/2017/02/russians-engineer-brilliant-slot-machine-cheat-casinos-no-fix/ Kolikkoautomaattien huijauksia on paljastunut kasinoissa eri puolilla maailmaa Romaniasta Yhdysvaltoihin ja Macaoon. Asialla on ilmeisesti Pietarista johdettu rikollisjoukkio, joka on kehittänyt menetelmän voittojen varmistamiseksi.Kolikkoautomaattien rullat pyörivät tietyn matemaattisen kaavan mukaan, joka takaa laitteiden omistajalle tietyn tuoton. Wiredin mukaan tuottosuhde voi olla esimerkiksi 7,1 senttiä jokaisesta pelatusta dollarista. Matemaattisilla laskukaavoilla ei edes ole mahdollista saavuttaa täysin satunnaisia tuloksia, joten laitetta tarkkailemalla on mahdollista löytää tietty kaava ja oikea hetki voiton saamiseksi.Oikean hetken päättely ei kuitenkaan onnistu päässälaskuna, vaan vaatii tehokkaita tietokoneita.Kasinoissa alettiin huomattiin vähitellen, kun kolikkoautomaattien tuotto jäi oletettua pienemmäksi, vaikka kukaan ei niistä jättipotteja voittanutkaan. Valvontakameravideoissa tutkijoiden huomio kiinnittyi pelaajiin, jotka pelasivat tietyn valmistajan hieman vanhempia kolikkopelilaitteita ja pitivät puhelinta lähellä laitetta. He poistuivat välillä laitteelta ja alkoivat saavuttaa voittoja vasta palattuaan uudestaan saman kolikkopelin luo.Lisäksi he pitivät kättään hieman pidempään pelin käynnistys-napin päällä ennen painamista.Viranomaiset saivat vuonna 2014 Kaliforniassa kiinni yhden venäläispelureista, jolta löytyi neljä puhelinta ja 6000 dollaria.Huijarit kuvasivat peliä tietyn ajan, minkä jälkeen he lähettivät videon joukkion tekniselle ryhmälle Pietariin. Ryhmä analysoi laitteiston kaavan pelitulosten mukaan ja laski ajankohdat, jolloin laitteesta todennäköisesti saisi voiton. Noin puoli sekuntia ennen otollista hetkeä tarkoitusta varten tehty puhelinsovellus hälytti ja pelaaja painoi käynnistyspainiketta.Pelaajan ajoitus ei aina osunut nappiin, mutta useimmin se kuitenkin toimi. Useammassa kasinossa päivittäin pelaava neljän hengen ryhmä saattoi kerätä viikossa 250 000 dollarin voitot.Rikollisjoukko jatkaa yhä toimintaansa, vaikka useita sen jäsenistä pidätettiin Yhdysvalloissa. Viime vuonna ryhmän jäseniä pidätettiin myös Singaporessa. Yksi kiinnijääneistä paljasti muun muassa, että 90 prosenttia pelaajien voitoista tilitetään Pietariin joukkion johdolle.Huijarit ovat myös kehittäneet menetelmiään, esimerkiksi puhelimia voidaan pitää käden sijasta rintataskussa, joten toimintaa on vaikeampi huomata turvakamerasta. Kolikkopelin tulokset saatetaan välittää reaaliaikaisesti Pietariin Skype-puhelun avulla.Peliautomaatteja valmistavien yhtiöiden keinot ovat rajalliset. Periaatteessa pelikoneiden ohjelmistot voisi vaihtaa, mutta kaikkien laitteiden vetäminen huoltoon korjauksen takia olisi hyvin kallista.Venäläisrikolliset oppivat kolikkoautomaattien salat epäsuorasti Venäjällä säädetyn lain ansiosta. Presidentti Vladimir Putinin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Vladimir%20Putinin hallinto kielsi vuonna 2009 kolikkopeliautomaatit tavoitteenaan ilmeisesti vähentää georgialaisten rikollisjoukkojen valtaa. Pelipaikat joutuivat hankkiutumaan laitteista eroon ja myymään ne usein halpaan hintaan. Osa laitteista päätyi rikollisille, jotka pääsivät opettelemaan laitteiden toimintaa.