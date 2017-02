Veikkaus: Kolikkopelejämme ei voi huijata – mutta näin se onnistui ennen

Digitoday

Yhdysvalloissa on paljastunut Pietarista johdettu venäläisjoukko, joka on huijannut kasinoiden kolikkopeleistä http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005078183.html jopa satoja tuhansia dollareita viikossa.Vaikka Pietari on lähellä, Casino Helsingissä ei vastaavia huijauksia ole havaittu.– Me emme ole koskaan törmänneet edes tuon tyyppisiin huijausyrityksiin, eikä varsinkaan onnistuneisiin huijauksiin, kertoo viestintäpäällikkö Ari Räsänen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Ari%20R%C3%A4s%C3%A4nen Veikkauksesta.Selityksenä on, että nykyään Veikkaukseen kuuluva RAY käyttää paljon uudempia peliautomaatteja, kuin ne, mitä venäläisliiga on onnistunut huijaamaan.– Kohteena ovat vanhat automaattimallit, joita on ilmeisesti ollut Venäjällä ennen vuotta 2009, Räsänen arvioi.Kasinolla huijauksilta suojaudutaan myös useilla turvakeinoilla.– Kaikki automaatit ovat verkossa, joten tapahtumia pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti, vaikka arvonta tehdäänkin itsenäisesti laitteessa, Räsänen kertoo.– Jos pelaaja kuitenkin normaalista poiketen jatkuvasti voittaa, se kyllä herättää huomion.Kasinossa myös tarkastetaan kaikkien sisääntulijoiden paperit, joten mahdollisesti epäilyttävien pelaajien henkilöllisyys saataisiin nopeasti selville.– Jos puhutaan meidän automaattien huijauksista, niin ne ovat vanhempaa kaliiperia. Aikanaan hedelmäpelejä on onnistuttu huijaamaan, Räsänen sanoo.RAY:n Raymond-lehti onkin julkaissut YouTubessa videon huijauskeinoista https://www.youtube.com/watch?v=TVF0aIev5nE – tosin 30 vuotta myöhässä. Brittiläisvalmisteinen Bell Fruit oli 1980-luvulla pitkään Suomen suosituin kolikkopeli. Videolla näytetään, miten pelistä oli mahdollista huijata voittoja muun muassa rattaita kuuntelemalla, kolikkoon kiinnitetyllä siimalla sekä kylkeen poratun reiän avulla.Aiemmin yhtiö on kertonut myös keinoista, joilla suosittuja pajatso-pelejä tyhjennettiin http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000000891590.html