”Paljastaa roolin” – Ohjelma panee Chrome-selaimen naljailemaan Trumpille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin toimien jälkilöylyjä heitetään verkossa kuumana. Kaikki eivät tyydy tavanomaiseen verkkoväittelyyn tuodakseen näkemyksenä ilmi.Yksi tällainen on American Bridge, joka on demokraattivetoinen, omien sanojensa mukaan ”republikaanien sanomisia seuraava ja vääriä väittämiä vastustava” yhteenliittymä.Liike on julkaissut President Bannon nimisen -selainlisäkkeen Googlen Chrome-selaimelle. Pienohjelmalla on tasan yksi tehtävä: Se vaihtaa verkkosivuilla olevat Trump-sanat Steve Bannoniksi http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Steve%20Bannoniksi . Esimerkiksi uutissivustolla oleva oleva ”Trumpin asettama muslimien maahantulokielto” muuttuu ”Steve Bannonin asettamaksi muslimien maahantulokielloksi”,Selainlisäkkeen väitetään näin ”paljastavan Bannonin roolin Trumpin hallinnon vaarallisimmissa toimenpiteissä”.Steve Bannon on Trumpin avustajista kiistellyin. Hän nousi presidentin neuvonantajaksi ja kansalliseen turvaneuvostoon laitaoikeistolaisen Breitbart-verkkosivuston johdosta.Ohjelma lienee tehty kieli syvällä poskessa. Lieneekö tästä johtuen vai juuri sen vuoksi, se ei ole todellakaan saanut aikaan varsinaista käyttäjäryntäystä. Googlen Chrome Web Storesta sen on toistaiseksi ladannut 65 ihmistä.Olemassaolollaan selainlisäke kuitenkin tekee hyvin kouriintuntuvaksi sen, miten monella rintamalla keskustelua presidentin toimista Yhdysvalloissa käydään.