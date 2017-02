”Meillä on ollut fantastinen vuosi”: Rovio käynnisti yt-neuvottelut

Digitoday

Peli- ja animaatiotuottaja Rovio on käynnistänyt yt-neuvottelut, jotka koskevat 35 henkilöä yhtiön tukitoiminnoissa ja animaatioyksikössä. Pelituotanto ei kuulu yt-neuvottelujen piiriin.– Meillähän on fantastinen vuosi, ja nyt mietimme miten sitä kasvua parhaiten tuetaan, kertoo Rovion viestintäjohtaja Kaisu Karvala http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Kaisu%20Karvala – En käyttäisi sanaa yt-neuvottelut, vaan teemme vain organisaatiomuutoksia, ja silloin Suomen yt-lainsäädännön mukaan siitä pitää tehdä yt-ilmoitus.Karvalan mukaan yhtiön peliliiketoiminta on menestynyt hyvin. Viime vuonna julkaistu Angry Birds -elokuva taas on kerännyt yli 300 miljoonan euron lipputulot elokuvateatterilevityksessä yli 60 maassa, ja ollut siten kaikkien aikojen kansainvälisesti menestynein suomalainen elokuva, tiedotti Suomen elokuvasäätiö http://ses.fi/ajankohtaista/ajankohtainen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1325&cHash=08887502f1c7bdbaa3f5e658a7a24fdb tammikuun alussa.Neuvottelut ovat vasta alussa, eikä Karvala osaa sanoa mahdollisista vähennyksistä. Hänen mukaansa tarkoituksena on käydä henkilöstön kanssa läpi tehtäviä sekä kunkin sijaintia organisaatiossa.– Ei meillä ole mitään traagisia ehdotuksia, vaan yhdessä katsomme, missä on sopiva paikka tuki- tai myyntitehtäville, Karvala sanoo.– Sellaista draamaa tässä ei ole, vaikka yt-sanaan liittyy paljon negatiivista.Yhtiö on käynyt yt-neuvottelut vuosina 2014 ja 2015. Ensimmäisellä kerralla Rovio irtisanoi 110 työntekijää http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000844398.html ja lakkautti Tampereen toimistonsa. Vuoden 2015 yt-neuvotteluissa 213 työntekijää sai lähteä yhtiöstä http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001892187.html Tänä talvena Rovio on avaamassa uutta pelistudiota Lontooseen, minne haetaan pariakymmentä uutta työntekijää.Rovion yt-neuvotteluista kertoi ensimmäisenä Talouselämä http://www.talouselama.fi/uutiset/roviossa-yt-t-koskee-enintaan-35-tta-6622426