”Tekijänoikeus herättää intohimoja” – piratismikirjeille ei loppua, valitus harkinnassa

Markkinaoikeudessa eilen niin sanotussa toisessa piratismikirjeoikeudenkäynnissä hävinneet Crystalis Entertainment ja Scanbox Entertainment harkitsevat valitusluvan hakemista korkeimmalta oikeudelta.Yhtiöitä edustavan asianajotoimisto Hedman Partnersin asianajaja Joni Hatanmaan http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Joni%20Hatanmaan mukaan toimisto tutkii nyt oikeuden päätöksen huolella. Hänen mukaansa on vielä liian aikaista kommentoida valittamisesta suuntaan tai toiseen.– Totta kai olemme pettyneitä ratkaisuun. Toimeksianto kuitenkin jatkuu. Tehtävämme on tutkia tekijänoikeuksien loukkauksia, Hatanmaa kommentoi.Vaikka markkinaoikeuden päätös ei ollut Hedman Partnersin päämiehille mieluinen, se vahvisti kuitenkin Hatanmaan mukaan muutamia aiemmin kyseenalaistettuja asioita. Näitä olivat Crystalis Entertainmentin oikeus esittää toimia tekijänoikeuden loukkauksista vaatimuksia valvojatahona sekä teknisen todistelun toteaminen luotettavaksi.Hedman Partnersin kahden toimeksiantajan, Crystalis Entertainmentin ja Scanbox Entertainmentin toimintaa on kyseenalaistettu useampaan otteeseen sekä laillisin että moraalisin perustein. Kritiikkiä on kohdistunut etenkin jälkimmäiseen.Yhtiöiden toiminta perustuu sarjojen ja elokuvien tekijänoikeuksien haltijoiden kanssa tehtyyn lisenssisopimuksen, joka antaa niille yksinoikeuden vertaisverkkojen käyttöön teosten levityksessä. Tämän jälkeen ne ostavat vertaisverkon valvontapalveluja saksalaiselta Tecxipio-yhtiöltä ja haastavat lisenssisopimuksen turvin muita levittäjiä oikeuteen.– Tekijänoikeuksia saa edelleen valvoa, eli kirjeen tarjous on edelleen esitettävissä, Hatanmaa toteaa.Asianajajan mukaan tekijänoikeuskirjeen sisältöä saatetaan muokata markkinaoikeuden päätöksen myötä. Hän ei kommentoi, paljonko kirjeitä on kaikkiaan lähetetty ja tuleeko niihin nyt tauko.– Pyrimme tilanteeseen, jossa tekijänoikeuden rikkojan on todennäköisempää saada kirje kuin olla saamatta, Hatanmaa muotoilee.Markkinaoikeus määräsi Crystaliksen ja Scanboxin maksamaan vastapuolen vajaan 30 000 euron kulut. Saman verran kuluja syntyi kantajille itselleen. Noin 60 000 euron kulut jakaantuvat asianajotoimiston päämiesten kesken, mutta sen tarkemmin Hatanmaa ei asiaa kommentoi. Hedman Partnersin laskutus tapahtuu tuntien, ei lopputuloksen, perusteella. Kulut maksaa ensisijassa päämies, joka voittaessaan saa kulun perittyä vastapuolelta.Tekijänoikeuskirjetapauksia on nyt ratkaistu kaksi. Hedmanin voittamassa ensimmäisessä tapauksessa vastassa oli helsinkiläinen lakitoimisto Turre Legal, nyt turkulainen Aavia. Hatanmaa ei usko vastapuolen asiamiehen vaihtumisen vaikuttavan lopputulokseen.– Näyttö on se, joka ratkaisee näissä asioissa.Eilinen päätös perustui osittain siihen, että vastaajalla oli ollut avoin langaton verkko. Hatanmaan mukaan on liioiteltua tulkita, että tällä olisi ennakkotapauksen luonnetta. Hänen mukaansa valvojien haaste on nyt sen todistamisessa, että vastaaja on todella jakanut sisältöjä.Hedman Partnersin toiminta on tiukassa seurannassa etenkin sosiaalisessa mediassa ja verkkofoorumeilla.– Olemme kyllä huomanneet, että tekijänoikeus herättää paljon intohimoja.Hatanmaa on myös tietoinen väitteistä, joiden mukaan vastapuolia edustavilla lakitoimistoilla olisi tai olisi ollut sopimus voittojen jakamisesta.– Tällainen toiminta olisi epäeettistä ja Asianajajaliiton sääntöjen vastaista. Voin sanoa, ettei ole olemassa yhteisyötä, jossa sovittaisiin asioista etukäteen ja sitten käytäisiin oikeutta. Ihan tavallisia vastapuolia olemme, Hatanmaa sanoo.