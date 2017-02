Windows 10 saa televisiosta tutun uudistuksen

Digitoday

Microsoft on esitellyt blogissaan https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/02/08/announcing-windows-10-insider-preview-build-15031-pc/#P0b5E7x8qXzFgmP0.97 uusia ominaisuuksia, joita Windows 10 -koneisiin on luvassa seuraavassa päivityksessä.Microsoftin esittelemä Compact Overlay -toiminto tarkoittaa käytännössä televisiosta tuttua kuva kuvassa -toimintoa: Tietokoneella pyörivän videon voi asettaa pyörimään pieneen ikkunaan, joka pysyy aina päällimmäisenä vaikka näytön yläkulmassa, samalla kun koneella voi käyttää muita sovelluksia.Microsoftin mukaan ominaisuus tulee toimimaan pian sen omissa Movies & TV- ja Skype Preview -sovelluksissa.Dynaamisesta lukkotoiminnosta on vuotanut julkisuuteen tietoja http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005048395.html jo aiemmin, mutta nyt Microsoft kertoi sen toiminnasta enemmän. Toiminto lukitsee koneen automaattisesti, kun käyttäjä poistuu sen läheltä.Uutta tietoa oli se, että toiminto perustuu käyttäjän puhelimeen, jonka pitää olla Bluetooth-yhteydessä tietokoneeseen. Jos puhelin ei ole puoleen minuuttiin koneen lähellä, Windows sammuttaa koneen näytön ja lukitsee sen.Lisäksi Windows Game Bar -toiminto saa parannuksia. Sillä voi jatkossa tallentaa videopätkiä tai ruutukaappauksia tietokonepeleistä. Toiminto laajenee 52 uuteen peliin, joilla kuvakaappauksia ja videotallennusta voi tehdä samalla, kun peli on kokonäyttötilassa.Ominaisuuksien odotetaan tulevan kuluttajien Windows-koneille osana Creators Update -päivitystä, jota Microsoft on luvannut ”aikaisin vuonna 2017”. Tämöänhetkisten tietojen mukaan päivitys venyy huhtikuulle http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005030454.html