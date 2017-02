”Jos he eivät tee yhteistyötä, heillä ei ole asiaa tänne” – näin USA voi tiukentaa rajatarkastuksia

Digitoday

Yhdysvallat on viime vuoden lopulla alkanut kysellä tietoja maahan saapuvien vierailijoiden sosiaalisen median tileistä. Vieläkin jyrkempiä linjauksia saattaa olla tulossa ainakin eräiden maiden kansalaisille, sillä maan viranomaiset saattavat jatkossa vaatia tilien salasanoja, kertoo NBC News http://www.nbcnews.com/news/us-news/amp/us-visitors-may-have-hand-over-social-media-passwords-kelly-n718216 Tieto perustuu Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeri John Kellyn http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=John%20Kellyn puheeseen kongressissa.– Haluamme päästä salasanoilla heidän sosiaalisen median tileilleen ja tietää, mitä he tekevät ja sanovat. Jos he eivät tee yhteistyötä, heillä ei ole asiaa tänne, Kelly sanoi edustajainhuoneen sisäisen turvallisuuden komitealle.Määräys koskisi muslimimaita, joiden kansalaiset presidentti Donald Trump http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump määritteli aiemmin kiistellylle maahantulokieltolistalle. Maat ovat Syyria, Irak, Iran, Somalia, Sudan, Libya ja Jemen.Kelly korosti, että vaatimus salasanojen luovuttamisesta on yksi monista ehdotuksista, joita ministeriö pohtii.Ministerin mukaan maahantuloviranomaisilla on nykyisellään hyvin vähän konkreettisia työkaluja käytössään, ja tiedot perustuvat maahantulijoiden omaan ilmoitukseen ja asiakirjoihin.Toinen harkinnassa oleva keino on ihmisten taloustietojen selvittäminen ja rahavirtojen selvittäminen.NBC Newsin mukaan jo Barack Obaman http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Barack%20Obaman hallinto harkitsi salasanojen vaatimista turvallisuussyistä, mutta ajatuksesta luovuttiin.