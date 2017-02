Tekniikkayhtiöt inhoavat Trumpia – mutta yhdelle firmalle hän on tehnyt ihmeitä

Digitoday

Yhdysvaltain tuore presidentti Donald Trump http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump ei ole teknologiayhtiöiden suosiossa. Presidentin määräämä joihinkin muslimimaihin kohdistunut maahantulokielto on melkein poikkeuksetta otettu kiukkuisesti vastaan Piilaakson yhtiöiden keskuudessa.Harvoja poikkeuksia on ollut Uber, joka joutui nopeasti laajaan boikottiin. Tämän jälkeen yhtiön perustaja jätti paikkansa Trumpin teknologianeuvonantajien ryhmässä ja liittyi vastustajien joukkoon.Tällä viikolla 97 yhtiötä kirjoitti yhteisen muistion, jossa maahantulokielto tuomittiin. Mukana olivat muun muassa Google, Facebook, Apple, Netflix, Tesla, Intel, Airbnb, Twitter sekä Uber. Mukana on myös perinteisiä yhtiöitä, kuten farkkuvalmistaja Levi Strauss & Co. Lausunnon mukaan maahantulokielto tekee amerikkalaisyhtiöille yksinkertaisesti hallaa. Asiasta kirjoittaa muun muassa Independent http://www.independent.co.uk/news/business/news/donald-trump-apple-zynga-facebook-google-uber-intel-netflix-file-legal-brief-against-immigration-a7564501.html Trumpin presidenttikauden alku on kuitenkin tuonut yllättävää myötätuulta muistion allekirjoittaneelle Twitterille. Yhtiön tulosjulkistuksesta käy nimittäin ilmi, että yhtiön palvelun käyttö on lisääntynyt reilusti mitä ilmeisimmin juuri Trumpin vuoksi, kertoo The Verge http://www.theverge.com/2017/2/9/14558702/twitter-q4-fourth-quarter-2016-earnings Twitter itse selitti edellisen vuosineljänneksen 11 prosentin käytön kasvua tuotekehityksellä, markkinoinnilla sekä ”orgaanisilla trendeillä”, joka lienee kiertoilmaus presidentin suoraan kommunikaatioon ihmisille Twitterin kautta.Lisääntyneet käyttäjämäärät eivät kuitenkaan ole tuoneet helpotusta palvelun taloudelliseen ahdinkoon. Yhtiön liikevaihto kasvoi vain prosentin, ja sen osakekurssi sukelsi 10 prosenttia tulosjulkistuksen jälkeen.