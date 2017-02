Sota vai rauha? Google pani tekoälyt kilpailemaan omenoista laseraseilla

Digitoday

Mitä tapahtuu, jos kahdella tekoälyllä on eriävät tavoitteet? Tästä Google otti selvää https://deepmind.com/blog/understanding-agent-cooperation/ tekoälyyn keskittyvässä DeepMind-tytäryrityksessään.Asiasta uutisoi muun muassa The Verge http://www.theverge.com/2017/2/9/14558418/ai-deepmind-social-dilemma-study . Google esitti tekoälyille erilaisia sosiaalisia ongelmia, joissa yksittäiset toimijat hyötyvät itsekkyydestä, mutta joissa kaikki häviävät, jos kaikki ovat itsekkäitä.Tekoälyjä testattiin alkeellisissa videopeleissä, joista ensimmäisessä kaksi pelaajaa keräsi omenoita pinosta. Vaihtoehtona oli sädettää kaveria laserilla tämän poistamiseksi väliaikaisesti pelistä.Kun omenoita oli paljon, tekoälyt eivät paljoa lasereilla räiskineet. Mutta omenoiden huvetessa ammuskelu lisääntyi. Kun peliin lisättiin laskennallisesti vahvempi tekoäly, sillä oli taipumus ampua muita pelaajia riippumatta omenoiden määrästä.Vahvempi äly siis päätti, että on parempi olla aggressiivinen kaikissa tilanteissa. Kuulostaako tämä yllättävän paljon erään Arnold Schwarzeneggerin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Arnold%20Schwarzeneggerin tähdittämän elokuvasarjan juonelta?Googlen tutkijat toisaalta arvelevat, että lisääntynyt ammuskelu johtui yksinkertaisesti siitä, että tämä toiminto vaati laskennallisesti enemmän voimaa ja siten vain yhdellä tekoälyllä oli siihen mahdollisuus. Se ei välttämättä ole viite siitä, että tekoälyn mielestä hyökkäys olisi aina paras strategia.Toisessa pelissä kaksi pelaajaa jahtasi kolmatta esteellisessä ympäristössä. Pisteitä sai paitsi saalistaja, myös toinen pelaaja, jos se oli lähellä saalista voiton hetkellä. Mitä älykkäämpi tekoäly, sitä todennäköisemmin se teki yhteistyötä toisen pelaajan kanssa. Tutkijoiden mukaan se johtui siitä, että yhteistyö vaatii laskennallisesti enemmän.Tekoälyn käytös siis riippui annetuista säännöistä. Jos ne palkitsivat vihamielistä käytöstä, tekoälystä tuli sen mukainen. Yhteistyön palkitseminen tuotti päinvastaisen tuloksen. Tutkimus tukee vanhaa käsitystä, jonka mukaan tulevaisuuden tekoälyjen hallinnassa keskeistä on se, millaiset säännöt niille asetetaan.