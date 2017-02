Varo tuplajymäytystä deittipalstalla – näin nettihuijari iskee

Digitoday

https://krebsonsecurity.com/2016/01/fraudsters-automate-russian-dating-scams/

Vakuuttava viesti äidiltä Yhteydenotot alkavat usein verkon seuranhakupalveluissa. Krebs on julkaissut blogissaan on ruutukaappauksia valmiista tekstipohjasta, jolla nuorina venäläisinä naisina esiintyvät huijarit voivat laatia viestejä rakkaudennälkäisille miehille. Hänen mukaansa myynnissä on myös homoseksuaaleille suunnattuja valmiita huijauspaketteja.

Huijauspuheluihin erikoistuneita keskuksia