Youtube-miljonääri mokasi kaiken natsivitseillä – ensin antoi kenkää sponsori, sitten Youtube

Digitoday

Ruotsalainen Youtubetähti Felix "PewDiePie" Kjellberg http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Felix%20%22PewDiePie%22%20Kjellberg menetti ison sponsorin juutalaisvastaisten vitsiensä vuoksi. Asiasta kirjoitti maksullinen Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/disney-severs-ties-with-youtube-star-pewdiepie-after-anti-semitic-posts-1487034533 , jota muun muassa Engadget https://www.engadget.com/2017/02/14/maker-studios-parts-ways-with-pewdiepie-after-anti-semitic-jokes/ lainaa.Lähtevä sponsori on viihdejätti Disneyn omistama Maker Studios. Kjellberg oli maksanut kahdelle intialaiselle miehelle siitä, että he esittäisivät videolla kyltin "kuolema kaikille juutalaisille".Tapahtumaa todistettiin Kjellbergin sittemmin poistetussa videossa tammikuussa, mutta katkelmia siitä voi nähdä esimerkiksi The Guardian https://www.theguardian.com/technology/video/2017/feb/13/pewdiepie-antisemitic-video-youtube -lehden verkkosivuilla.Kjellberg vaikutti videolla järkyttyneeltä sanoen, ettei hän uskonut miesten oikeasti tekevän kylttiä. Hän on lisäksi julkaissut blogikirjoituksen http://pewdie.tumblr.com/post/157160889655/just-to-clear-some-things-up , jossa hän sanoutuu irti kaikista viharyhmistä.– Halusin näyttää, miten hullu moderni maailma on, varsinkin jotkut verkossa olevat palvelut. Valitsin jotain, joka vaikutti minusta älyttömältä – että ihmiset Fiverr-palvelussa sanoisivat mitä tahansa viidestä dollarista, Felix Kjellberg pohjustaa.– Haluan tehdä yhden asian selväksi: En millään tavalla tue minkäänlaisia vihamielisiä asenteita, Kjellberg jatkaa todeten, että hän ymmärtää vitsinsä olleen viime kädessä loukkaava.WSJ:n lähteiden mukaan Maker Studiosin purkama sopimus koski videoiden tuotantoa, mobiilisovelluksia ja kauppatavaraa. Sen rahallista arvoa ei tiedetä.– Vaikka Felix on luonut itselleen yleisön olemalla provokatiivinen ja epäkunnioittava, hän meni selvästi liian pitkälle tässä tapauksessa ja siitä seuranneet videot ovat sopimattomia, Maker Studiosin edustaja sanoi lausunnossa.PewDiePien katastrofi ei kuitenkaan jäänyt Disneyn vetäytymiseen. Kun kohtu alkoi kasvaa, Youtube ilmoitti katkaisevansa siteensä tähteen. Asiasta kertoo The Verge http://www.theverge.com/2017/2/14/14608518/youtube-cancels-scare-pewdiepie-season-2 Kjellberg ja Youtube ovat tehneet yhdessä Scare PewDiePie -nimistä videosarjaa, jonka toisen, toistaiseksi julkaisemattoman tuotantokauden Youtube on nyt hylännyt. Tämän ohella Kjellberg on poistettu Youtuben tuottoisasta ”Preferred advertising” -kategoriasta, johon pääsevät vain suuret ja isoja tuloja tahkoavat tähdet.Kjellberg saa pitää kanavansa, mutta joutuu jatkossa tyytymään tavallisiin mainoksiin