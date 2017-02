Facebookiin tulee neljä uudistusta – yksi saattaa johtaa noloihin tilanteisiin

Digitoday

Sosiaalisen median palvelu Facebook kertoo http://newsroom.fb.com/news/2017/02/new-ways-to-watch-facebook-video/ tekevänsä neljä uudistusta, joista kolme liittyy uutisvirtaan ja viimeinen videoiden katseluun isolla ruudulla.Ensimmäinen muutoksista koskee uutisvirrassa näkyviä videoita. Jatkossa ne käynnistyvät automaattisesti äänet päällä, kun aiemmin äänet aktivoituivat videota klikkaamalla.Uudistus on ehtinyt herättää nopeasti runsaasti närää. Sen uskotaan johtavan noloihin tilanteisiin julkisilla paikoilla, sillä ihmisillä on rajallisesti mahdollisuuksia vaikuttaa uutissyötteensä sisältöön.Ominaisuuden saa pois päältä menemällä Facebook-sovelluksen asetuksiin, valitsemalla täältä ”sovellusasetukset” ja ottamalla pois asetus, joka liittää videoihin äänen.Toinen uudistus parantaa pystyvideoiden ulkonäköä. Pystyyn kuvat videot ovat olleet trendi jo pidemmän aikaa, ja Facebook säätää palveluaan vastaamaan ilmiöön.Kolmas uudistus on Youtubesta kopioitu kuva kuvassa -toiminto, jossa videon voi minimoida pikkukuvaksi näytön alakulmaan samalla kun jatketaan muun sisällön selailemista.Neljäs uudistus on erillisen videosovelluksen tuominen televisioille. Facebookin mukaan se tulee ensin Apple TV:lle, Amazon Fire TV:lle sekä Samsung Smart TV -alustalle. Lisää tulee myöhemmin.Huomionarvoista on, että sovellus ei ole ainakaan aluksi tarjolla Googlen määrityksiin perustuville älytelevisioille tai Chromecast-mediatoistimille. Tämä saattaa johtua siitä, että Facebookin videosovellus on aivan suora kilpailija Youtubelle.