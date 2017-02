Vihdoinkin: Pokémon Go saa odotetun jättipäivityksen – mutta riittääkö se?

Digitoday

Pokémon Go -peli on saamassa isoimman päivityksensä sitten peli julkaisun. Peliyhtiö Nianticin mukaan http://pokemongo.nianticlabs.com/en/post/johto-pokemon yhtiö tuo tämän viikon loppupuolella 80 uutta Pokémon-hahmoa, jotka alunperin esiintyivät Pokémon Gold- ja Silver-videopeleissä.Peliin on tulossa myös uusia toimintoja. Nykyisiä Pokémon-hahmoja voi kehittää (”evolve”) uusiksi Pokémon-hahmoiksi Pokéstopeilta saatavien esineiden avulla.Pokémon-hahmot saattavat myös reagoida pelaajaan aiemmasta poikkeavilla tavoilla. Pokémon-heittonäkymään tulee myös uusi valikko, josta voi valita käytettävän pallon tai marjat.Valittavaksi tulee myös kaksi uudenlaista marjaa, jotka auttavat Pokémonien nappaamisessa. Nanab-marjat hidastavat Pokémonin liikkeitä ja helpottavat pyydystyshommia, kun taas Pinap-marjat tuplaavat Pokémonista saatavat karkit.Myös pelaajien avatar-valikoimaan tulee uusia vaihtoehtoja. Avatar-hahmoja sekä näille valittavia hattuja, paitoja, housuja ja muita esineitä tulee lisää.Nähtäväksi jää, onnistuuko päivitys nostamaan viime kesän hittipelin suosion uuteen nousuun. Pelialaa seuraavan App Annie -sivuston mukaan https://www.appannie.com/apps/ios/top/ Pokémon Go on pudonnut 15. sijalle pelien tuotoilla mitattuna.Kärkikymmenikön joukosta löytyvät muun muassa suomalaisen Supercellin Clash Royale- ja Clash of Clans -pelit.Kärkikymmenikköön kuuluminen on tärkeää, sillä Supercellin toimitusjohtajan Ilkka Paanasen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Ilkka%20Paanasen mukaan http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005088873.html pelituottojen perusteella mitattu kärkikymmenikkö tienaa kolmasosan alan voitoista.Uusia Pokémon Go -hahmoja voi nähdä muun muassa Nianticin esittelyvideolla.