Saitko piratismikirjeen? Saatat todistaa syyttömyytesi helpolla niksillä

Niin sanottuja piratismi- tai tekijänoikeuskirjeitä lähettävät lakitoimistot ovat haastaneet Suomessa useita ihmisiä markkinaoikeuteen tekijänoikeusrikoksista. Elokuvien ja tv-sarjojen vertaisverkkolevitykseen oikeudet ostaneet yhtiöt selvittävät teleoperaattoreilta ladatessaan myös jakamista tekevien lataajien henkilöllisyyden, ja lähestyvät näitä maksuvaatimuksin.Teleoperaattoreilla on velvollisuus luovuttaa epäiltyjen jakajien tiedot lakimiehille.Moni kirjeen saanut on vakuuttanut syyttömyyttään. Varmuudella tiedetään myös aikakin yksi tapaus http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001041254.html , jossa kirje on lähetetty perättömästi. Käytännössä epäillyille jakajille jää myös todistustaakka syyttömyydestään.Kirjeen lähettäjä pyrkii näyttämään toteen ohjelmien jakamisen tietokoneen yksilöivällä ip-osoitteella. Tekniikkaa syvemmin tuntemattoman ihmisen on hyvin vaikea osoittaa väitteitä vääräksi etenkin, jos väitetystä tapahtumasta on pitkä aika.Asiasta tekee vielä vaikeamman se, että ip-osoitteet ovat vaihtelevia ja operaattorit ovat olleet joissakin tapauksissa nihkeitä luovuttamaan niitä asiakkailleen pyynnöistä huolimatta.Kirjeen saajille lakipalveluja tarjoavan lakitoimisto Turre Legalin mukaan tavallinen ihminen voi parantaa asemaansa yksinkertaisella tavalla: Lataamalla Facebookista oman toimintalokinsa, jossa näkyy myös ip-historia.– Jos siis Facebook-käyttäjä on saanut tekijänoikeuskirjeen, joka koskee vaikkapa vuoden 2015 kesää, lokissa voi olla tieto siitä, mikä käyttäjän ip-osoite on tuolloin ollut, Turre Legal kirjoittaa tiedotteessaan.Ilta-Sanomat on antanut neuvot Facebook-historian lataamiseen vuosi sitten. Tarkat ohjeet löydät täältä http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001120288.html Facebookista ladattua tiedostoa ei kannata jakaa kenellekään eikä jättää lojumaan yhteiskäytössä olevalle koneelle, sillä se sisältää muun muassa kaikki yksityisviestit.Kun olet saanut ladattua paketin koneellesi, klikkaa paketissa olevaa index.html-sivua ja valitse ”turvallisuus”. Kohdassa ”käyttäjätilin toiminta” näkyy Facebookin käyttöhistoria, neuvoo Turre Legal verkkosivuillaan https://www.turre.com/selvita-ip-osoite-facebook-tiedoilla . Täältä aukeavista tiedoista voi olla mahdollista tarkistaa, mikä ip-osoite itsellä on on ollut käytössä väitettynä tiedonjakamisen ajankohtana.Mikäli se on eri kuin piratismikirjeessä väitetty, on syytös mahdollisesti perätön.Lakitoimiston mukaan nettihistoriatietoja voi olla mahdollista pyytää myös pankilta, mikäli tapaus etenee oikeuteen asti.Neuvoja jakanut Turre Legal on itsekin joutunut osaksi piratismikirjeiden ympärillä vellovaa huhumyllyä. Toimistoa on jopa syytetty yhteistyöstä erään kirjeidenlähettäjätahon, lakitoimisto Hedman Partnersin, kanssa. Hedman kiisti kuitenkin väitteen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005079633.html jyrkästi.