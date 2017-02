"Internetin etusivu" uudistui: Näillä aiheilla ei ole sinne asiaa

Digitoday

Erittäin suosittu keskustelusivusto Reddit muutti etusivunsa. Palvelun ilmoituksen https://www.reddit.com/r/announcements/comments/5u9pl5/introducing_rpopular/ mukaan tarkoitus on tarjota vierailijoille parempaa ja entistä vaihtelevampaa sisältöä.Muutoksesta uutisoi muun muassa The Verge http://www.theverge.com/2017/2/15/14632390/reddit-front-page-popular-change-new-users . Etusivulla on nyt näytillä 25 ketjua https://www.reddit.com/r/popular/ , joiden aiheet vaihtelivat rajusti uutisen tekohetkellä. Ne koskivat muun muassa karkilta tuoksuvaa kukkakenttää, vauvasarvikuonoa, Donald Trumpin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin arvostelua, Lego-rakennuspalikoita, vauvakirahvia ja pohdintaa lukkojen turvallisuudesta.Muutos koskettaa niitä käyttäjiä, jotka eivät ole kirjautuneina Redditiin. Kirjautuneet käyttäjät näkevät etusivulla yhä ne ketjut, joita he itse tilaavat.Aiemmin kirjautumattomat käyttäjät saivat eteensä Redditin itse valitseman valikoiman sisältöä, mutta vuosien varrella ja palvelun kasvettua oletusvalinnat ovat saaneet osakseen suhteettomasti liikennettä, Reddit selittää. Uusien käyttäjien oli jo vaikeaa nähdä metsää puilta.Uusi kotisivu on nimeltään r/popular ja se käsittää suosittuja aiheita halki sivuston. Ne voivat olla peräisin melkein mistä vain, joskin muutama rajoitus on. Esimerkiksi K18- tai pornoaiheisia keskusteluja ei esitetä etusivulla. Myöskään jatkuvasti käyttäjien itseltään piiloon suodattamaa sisältöä ei esitetä.Erään Redditin ylläpitäjän kommenteista oli pääteltävissä myös, että Trumpia ylistävän ”vaihtoehtoisen” eli äärioikeistolaisen alueen pääsyä etusivulle olisi rajoitettu. Syynä tähän lienee se, että tämän alueen näkyvyyttä on aiemmin yritetty kasvattaa vippaskonstein.