Samsung-pomo pidätetty – epäillään lahjonnasta ja vehkeilystä presidenttiä vastaan

Digitoday

Eteläkorealaisen jättiyhtiö Samsungin hallituksen varapuheenjohtaja Lee Jae-yong http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Lee%20Jae-yong on pidätetty varhain perjantaiaamuna, kertoo Reuters http://www.reuters.com/article/us-southkorea-politics-samsung-group-idUSKBN15V2RD Leetä epäillään väärästä valasta, lahjonnasta sekä kavalluksesta. Häntä pidetään osallisena prosessissa, joka johti maan presidentti Park Geun-hyeta http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Park%20Geun-hyeta vastaan nostettuun virkasyytteeseen. Syyteprosessin käsittely on kesken. Presidentti jatkaa toistaiseksi virassaan, mutta riisutuin toimivaltuuksin.Pidätettyä Samsung-pomoa pidetään jättikonsernin tosiasiallisena johtajana, sillä hänen isänsä ja hallituksen puheenjohtaja Lee Kun-hee http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Lee%20Kun-hee on ollut sairaalahoidossa vuodesta 2014. Pidätetty Lee Jae-yong edustaa perheen kolmatta sukupolvea Samsungin johdossa.Samsungin uskotaan maksaneen yli 37 miljoonan dollarin lahjukset presidentin neuvonantaja Choi Soon-siliin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Choi%20Soon-siliin sidoksissa oleville yrityksille. Syyttäjien mukaan lahjusten oli tarkoitus nopeuttaa poliittisella tasolla Samsungin kahden yksikön fuusioitumista.Viranomaisilla on 10 päivää aikaa nostaa syyte vangittua Leetä vastaan tai vaihtoehtoisesti pyytää jatkamaan vangitsemisaikaa. Samsung ja Lee kiistävät syytteet.– Teemme parhaamme tuodaksemme totuuden julki seuraavissa oikeuden istunnoissa, Samsung kommentoi lyhyessä tiedotteessaan.Pidätys sai tukea myös mahdollisten presidentin seuraajakandidaattien joukosta. Liike-elämän ja politiikan vahvat kytkökset koetaan Etelä-Koreassa suureksi ongelmaksi.Asiantuntijoiden mukaan Leen pidätys ei vaikuta yhtiön operatiiviseen toimintaan. Sen sijaan sillä saattaa olla vaikutusta strategisella tasolla, sillä Samsungilla on menossa merkittäviä uudelleenjärjestelyjä.Pidätyksen myötä Samsung Electronics Co Ltd:n osakekurssi putosi 1,1 prosentilla.