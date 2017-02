On muutama asia, joita puhelimella ei kannata tehdä – etenkään treffeillä

Digitoday

Puhelimen käytöllä ja tekniikkaan suhtautumisella on merkitystä parisuhdemarkkinoilla, käy ilmi Singles in America -deittauspalvelun tekemästä selvityksestä http://www.singlesinamerica.com/2017/#singlesesex Kyselyyn osallistui 5500 amerikkalaista. Sen tulokset eivät ole sovellettavissa Suomeen aivan suoraan kulttuurierojen vuoksi, mutta ovat silti suuntaa-antavia. Tulokset koskivat etenkin nettisukupolveksikin kutsuttuja millenniaaleja, eli 80-luvun ja 90-luvun puolivälissä syntyneitä.Tuloksista nousi selkeästi ilmi sosiaalisen median fomo (fear of missing out) -ilmiö. Runsas puolet vastaajista pelkäsi jäävänsä sosiaalisesti merkittävien tapahtumien ulkopuolelle, ja some pahensi tilannetta.Ihmiset ovat myös kovia arvioimaan toisiaan sosiaalisen median perusteella. Tärkeimmät arviointikriteerit potentiaalisen kumppanin sosiaalisen median päivityksissä ovat julkaistujen kuvien laatu, tekstin kielioppi, hymy ja hampaiden kunto sekä vaatetus.Jos kumppanikandidaateilla on yhteinen mieltymys samaan tv-sarjaan, se parantaa mahdollisuuksiasi merkittävästi. On olemassa myös joukko, joka arvostaa sitä, että heille soitetaan suoraan viestittelyn sijaan. Neljännes vastaajista pitää kumppanikandidaatin sosiaalisesta mediasta poisjättäytymistä kovana juttuna.Facebookin kanssa kannattaa muutenkin olla varovainen. Puolet vastaajista pitää siellä jatkuvaa roikkumista vastenmielisenä. Myöskään Facebookissa asioista valittaminen ei ole puoleensavetävää.On myös asioita, joita kannattaa välttää treffeillä – ainakin ensimmäisillä. Näitä ovat puhelimeen vastaaminen sekä muille viestittely. Myös puhelimen pitäminen pöydällä ruutu ylöspäin on huono idea. Plussaa sen sijaan tulee, jos vastapuolelle tulee tietoon puhelimesi olevan kokonaan äänettömällä.Hieman yllättäen myös puhelimella on väliä. Sekä iPhone- että Android-käyttäjät ovat taipuvaisia tuntemaan ennakkoluuloja vastakkaisesta leiristä tulevia kohtaan. Android-käyttäjällä on 15-kertainen riski tehdä negatiivisia arvioita iPhonea käyttävästä kumppanista. IPhone-käyttäjät tekevät samoin peräti 21-kertaisella todennäköisyydellä.Ja yksi tärkeä asia: Jos puhelimesi näyttö on rikki, pidä se piilossa. Vanhemmat ovat nuoria jyrkempiä pitämään säröjä huonona asiana. Erityisen taipuvaisia tuomitsemaan ovat naiset.Miehisen varustuksen kuvaaminen osoittautui yllättävän yleiseksi, sillä peräti 47 prosenttia miesvastaajista myönsi sellaisen lähettäneensä. Tällaisia saaneista naisista puolet sanoi otoksen tulleen pyytämättä ja yllättäen, joten kuvien lähettely tuskin on hyvä ajatus.Valitettavana ilmiönä esiin nousi se, että treffeillä käyvistä naisista peräti 86 prosenttia oli joutunut vasten tahtoaan kosketelluksi tai muuten fyysisesti häirityksi.