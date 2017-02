Suomessa tehdään parhaat SimCity-pelit - tamperelainen Urban Empire on ihan omanlaisensa

Digitoday

















Kaupunginrakentelupelit ovat olleet ajattelevien pelaajien suosikkeja aina ensimmäisestä, vuonna 1989 julkaistusta SimCitystä saakka. On kuitenkin jopa yllättävää, että suomalaiset pelitalot ovat suorastaan omineet koko genren. Esimerkiksi EA:n omaa SimCIty BuildIt -mobiilipeliä tehdään aivan Helsingin sydämessä, ja ehkä juuri suomalaisjuurien ansiosta se on kasvanut jo kaikkien aikojen suosituimmaksi SimCity-peliksi.Suomalaisten kaupunginrakentelujen toinen kivijalka löytyy Tampereelta, jossa Colossal Order -studion Cities: Skylines on noussut viime vuosien menestyneimmäksi suomalaiseksi tietokonepeliksi, jopa suorastaan uudeksi SimCityksi. Uusin tulokas genreen on samaten tamperelaisen Reborn Gamesin Urban Empire, joka lähestyy kaupunkien rakentamista ja kehittämistä aivan omanlaisella kulmallaan.Urban Empire näet nojaa muita pelejä enemmän historiaan ja politiikkaan.Vuodesta 1820 alkavassa pelissä on jopa pieni ripaus Civilizationia, sillä pelaajan suku luotsaa perustamaansa kaupunkia vuosisatojen halki kohti nykyaikaa. Millaiseksi kaupunki ja sen asukkaat kehittyvät ajan myötä? Ovatko esimerkiksi vesi- ja viemäriputkistot tarpeellisia vai joutavaa rahanhukkaa?Tätä voi miettiä katsomalla Urban Empiren arvostelun oheiselta ISTV:n videolta.