Tiesitkö, että tämä emoji tarkoittaa seksiä? Emme mekään

Olet ehkä tietämättäsi lähettänyt pomolle, ystävälle tai vaikka anopille seksiviestin. Hyvä uutinen on se, että edes vastaanottaja ei välttämättä sitä tajunnut.Brittilehti Daily Mailin http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4200384/The-X-rated-meanings-popular-emojis.html mukaan postilaatikkoemoji, jossa lippu on ylhäällä http://emojipedia.org/open-mailbox-with-raised-flag/ , voi tarkoittaa seksiä. Merkitystä ei sen enempää avata, mutta ilmeisesti kyseessä on tapa symboloida miehistä valmiustilaa. Tämä juontuu amerikkalaisista postilaatikoista, joissa lipun nosto ylös merkitsee postin saapumista.Toisen brittilehden The Guardianin https://www.theguardian.com/culture/2017/feb/17/am-i-using-this-emoji-right-or-did-i-accidentally-just-sext-someone kirjoittaja ei ole täysin vakuuttunut, että emojin kaksoismerkitystä tunnetaan laajasti. Myös kulttuuri vaikuttaa tulkintoihin. Suomessa esimerkiksi ei käytetä kyseisenkaltaisia postilaatikoita, joten niiden kaksoismerkitys voi olla täällä vieläkin tuntemattomampi.Toisaalta Suomen omilla virallisilla emojeilla https://finland.fi/emoji/ saattaa ulkomailla saada aikaan tahallista tai tahatonta hämmennystä. Hauskoja reaktioita vastaanottajilta voi kalastella vaikka Tom of Finlandilla, Kalsarikänneillä tai vaikka saunomisemojeilla.Daily Mail listaa myös sellaisia emojeja, joiden kaksoismerkitys on selvemmin ymmärrettävissä myös Suomessa. Esimerkiksi kuorittu banaani tai munakoison kuva käy penissymbolista.