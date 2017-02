Joutuuko Trump luopumaan suosikkilaitteestaan? ”Vaarantaa kansallisen turvallisuuden”

Digitoday

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen tutkijalautakuntaa vaaditaan selvittämään ”huolestuttavia tietoja” presidentti Donald Trumpin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin tietoturvamenetelmistä, tai oikeastaan niiden puutteesta, kertoo muun muassa Ars Technica -verkkolehti https://arstechnica.com/tech-policy/2017/02/trumps-apparent-string-of-security-faux-pas-trigger-call-for-house-investigation/ Kirjeen mukaan ”presidentti vaarantaa kansallisen turvallisuuden törkeästi jättämällä kautta linjan käyttämättä arkijärjen mukaisia turvallisuuskäytäntöjä”.Erityishuomion 15 demokraattiedustajan allekirjoittamassa kirjeessä https://www.documentcloud.org/documents/3468050-2017-02-15-Letter-to-Chaffetz-Hearing-on-Trump.html saa presidentin Android-puhelin, jolla hän tunnetusti päivittää Twitter-tiliään joskus jo aamuyöstä.Edustajat muistuttavat monien tietoturva-asiantuntijoiden ja salaisen palvelun varoituksista, joiden mukaan presidentin käyttämä tavallinen kuluttajillekin myytävä Android-puhelin on helposti hakkeroitavissa.Presidentin arvellaan käyttävän Samsung Galaxy S3 -mallia, jossa on useita tunnettuja tietoturva-aukkoja, kirjeessä todetaan.– Suojaamattoman puhelimen käytön takia Yhdysvaltojen presidentti on vaarassa joutua ulkomaisten tai kotimaisten vastustajien valvomaksi, joista moni onnellisena kaappaisi presidentin vaaliman Twitter-tilin aiheuttaen tuhoisia seurauksia kansainväliselle tasapainolle, edustajat kirjoittavat.Vieläkin pelottavampi kirjeen mukaan on se mahdollisuus, että hakkerit onnistuvat puhelimen kautta syöttämään presidentille väärää ”vaihtoehtoista tietoa”, millä jo useiden aiempien kokemusten perusteella voi olla suuri vaikutus hänen uskomuksiinsa ja toimiinsa.Trumpia moititaan myös luottamuksellisten keskustelujen käymisestä julkisessa paikassa. Trump keskusteli esimerkiksi maan ydinturvastrategiasta Japanin pääministerin Shinzo Aben http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Shinzo%20Aben kanssa Floridassa Mar-a-Lago -klubinsa päivällishuoneessa.Lisäksi uutistoimisto AP:n valokuva paljastaa Trumpin jättäneen salaisia tietoja sisältäneen salkun avaimen lukkoon, kun huoneessa oli henkilöitä, joilla ei ollut turvaluokitusta.Demokraattiedustajien mukaan Trumpin esikunta käyttää viestintään myös Trumpin aiemman vaaliorganisaation sähköpostitilejä Valkoisesta talosta. Kirjeessä muistutetaan demokraattien vaalijärjestelmän murrosta, josta epäillään venäläisiä hakkereita.Demokraatit muistuttavat myös yhdestä Trumpin vaalikampanjan aseesta: Trump ja republikaanit syyttivät demokraattien presidenttiehdokasta Hillary Clintonia http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Hillary%20Clintonia kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta, kun tämä oli käyttänyt yksityistä sähköpostipalvelinta virka-asioiden hoitamiseen.