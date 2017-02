Suosittu verkkopalvelu paljasti: Tässä suomalaiset ovat parhaita

Digitoday

Yhdysvaltalainen Twitch.tv-verkkopalvelu julkaisi katsauksen viime vuoteen. Paitsi, että se ei ole varsinaisesti katsaus, vaan pelimäinen infograafi https://www.twitch.tv/year/2016/ , jossa ajetaan autoa halki eri kenttien.Twitch on paikka, jossa ihmiset voivat lähettää kuvaa muun muassa videopelaamisestaan ja muut voivat katsella lähetyksiä miltei reaaliajassa verkon ylitse.Luvuista paljastuu yksi suomalaisittain mielenkiintoinen fakta. Twitchin mukaan Suomi oli palvelun "ystävällisin" maa. Dot Esports https://dotesports.com/culture/twitch-2016-viewer-numbers-statistics-4757 -verkkopalvelun mukaan tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset käyttivät eniten Twitchin Friends-toimintoa, joka on tarkoitettu ystäväverkoston hallintaan.Lähetyksiä katsottiin viime vuonna yhteensä 292 miljardia minuuttia, ja lähettäjiä oli palvelussa 2,2 miljoonaa. Katsotuin uusi peli oli Overwatch.Jokaisella lähettäjällä on oma keskustelukanavansa, joissa yhteensä julkaistiin 14,2 miljardia chat-viestiä. Suosituin emote eli hymiö oli Kappa, joka merkitsee vitsipitoista kommenttia. Sitä käytettiin 413 miljoonaa kertaa.Twitchiä käytetään myös hyväntekeväisyyteen. Käyttäjät lahjoittivat hyviin tarkoituksiin 25,3 miljoonaa dollaria eli noin 23,8 miljoonaa euroa vuonna 2016.