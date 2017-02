Telejätti kapinoi Pirate Bay -kieltoa vastaan Ruotsissa: "Me emme estä"

Digitoday

Ruotsista ponkaissut The Pirate Bay -sivusto tiedostojen jakamiseen määrättiin vihdoin viime viikolla kiellettäväksi Ruotsissa vuosien oikeustaistelun jälkeen. Sivustoa pidetään merkittävänä piratismin edistäjänä, kun se ohjaa käyttäjiä mitä erilaisimpiin tiedostoihin. TorrentFreak https://torrentfreak.com/wont-block-pirate-bay-swedish-telecoms-giant-says-170221/ -sivuston mukaan päätöstä kuitenkin vastustetaan tekijänoikeuksien haltijoiden harmiksi. Telejätti Telia, jonka osa suomalainen Sonera on, väittää, ettei oikeuden päätös kosketa muita kuin Bredbandsbolaget-nimistä operaattoria, joka oli oikeustoimien kohteena.– Ei, me emme estä, ellei meitä pakoteta siihen oikeudessa, Teliasta sanottiin TorrentFreakille.Telian mukaan tarvitaan uusi oikeusprosessi, jos sen halutaan estävän pääsy Pirate Bay -palveluun. Oikeuksienhaltijat ovat eri mieltä ja katsovat, että nyt tilanne on selvä lain kannalta. Niiden mielestä operaattorien on sovellettava samaa määräystä, jonka Bredbandsbolaget sai.Teliaakin voimakkaammin päätöstä vastustaa Bahnhof-operaattori, joka katsoo estopyrkimysten kuvastavan tekijänoikeusteollisuuden "kuolinkouristuksia".Suomessa suuret nettioperaattorit on oikeudessa määrätty estämään pääsy Pirate Bayhyn, mutta palvelun osoitteisiin sittemmin tehdyt muutokset ovat romuttaneet päätösten voimaa.