Instagram uudisti: Kuvasarja yhteen päivitykseen

Instagram on julkistanut uuden toiminnon palveluunsa. Käyttäjät voivat nyt jakaa yhdessä päivityksessä enintään kymmenen kuvan sarjan, kertoo Instagram blogissaan http://blog.instagram.com/post/157572774352/170222-multiple . Kuvasarjaa pääsee selaamaan pyyhkimällä ensimmäisen kuvan kohdalla näyttöä vasemmalle.Instagramin mukaan ominaisuus sopii vaikka jonkin tapahtuman, kuten syntymäpäivän jakamiseen: Kuvasarjaan sopii kuvia esimerkiksi valmistelusta itse juhlaan saakka.Kuvien lisäksi päivityksissä voi olla myös lyhyitä videoita.Kuvien järjestystä voi vaihtaa, ja niitä voi muokata joko yksi kerrallaan tai ryhmänä. Rajoituksiakin on: Kuvien on oltava neliön muotoisia, ja kuvasarjalle voi kirjoittaa vain yhden kuvatekstin.Ominaisuus on mukana Instagramin versiossa 10.9, joka on saatavissa iPhone- ja Android-puhelimille.