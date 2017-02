Näin avustajat koettavat pitää Trumpin erossa Twitteristä

Digitoday

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump on julistanut sotaa medialle ja pitää muun muassa Twitteriä keinona välittää viestinsä suoraan kansalle.Hänen avustajansa tekevät kuitenkin töitä pitääkseen johtajansa erossa viestipalvelusta, sillä tällä on tapana joutua Twitterissä kiusallisiin selkkauksiin, jotka eivät tee hyvää hänen maineelleen, kertoo yhdysvaltalainen Politico-verkkosivusto http://www.politico.com/story/2017/02/trump-twitter-staffer-235263 Eräs keinoista on imartelu, kertovat Politicon haastattelemat Trumpin presidentinvaalikampanjan työntekijät. Jos mitään erityistä kehumisen arvoista ei ollut tapahtunut, avustajat kääntyivät usein ystävällismielisten medioiden pariin, ja pitivät huolen, että nämä olivat esillä Trumpin työpöydällä.Erään avustajan mukaan on hyödyllistä osoittaa Trumpille kunnioitusta ja kehuja, sillä ne saivat Trumpin yleensä myös kuuntelemaan neuvoja. Jos Trump taas juuttui pakkomielteiseen kaunaan jotakuta kohtaan, avustajat koettivat vaihtaa aihetta.Jos Trump oli tyytymätön joidenkin medioiden kommentteihin, oli tärkeää näyttää, että erityisesti vaalikampanjan kohderyhmän seuraamat mediat olivat toisaalta käsitelleet asiaa Trumpin kannalta miellyttävämmin.Avustajilla on yksi etu puolellaan: Trump ei juuri seuraa uutisia verkosta, ja lehdistäkin yleensä vain niitä, joita avustajat toimittavat hänen pöydälleen.Ongelmana on kuitenkin Trumpin tapa katsoa kaapelikanavia lähes tauotta. Avustajat eivät esimerkiksi pystyneet estämään Trumpia joutumasta vaalikampanjalle haitalliseen Twitter-kiistaan http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001273396.html entistä Miss Universumia Alicia Machadoa http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Alicia%20Machadoa vastaan.Ongelmana on myös Trumpin vapaa-aika iltaisin ja aamuisin. Trumpin vaimo Melania asuu New Yorkissa, kunnes heidän poikansa Barron lopettaa kouluvuoden, joten hänellä on aikaa seurata kriittisiä arvioita.