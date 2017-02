50-vuotiasta miestä syytettiin nettipiratismista Suomessa, vaikka matkusti ulkomailla – tässä selitys

Digitoday

Elokuvia Pohjoismaissa levittävä Scanbox A/S on luopunut kanteesta elokuvan laittomasta jakelusta epäiltyä 50-vuotiasta suomalaismiestä kohtaan, ja päätynyt sovintoratkaisussa maksamaan hänen useisiin tuhansiin nousseet oikeudenkäyntikulunsa.– Tällaisia sovintotapauksia ei ole vielä hirveän monta tullut, vahvistaa lakimies Jussi Kari http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Jussi%20Kari miestä edustaneesta Turre Legal -lakitoimistosta.– Ei ole tyypillistä, että oikeudenhaltijat tuolla tavalla perääntyvät.Scanbox syytti miestä A Walk Among The Tombstones -elokuvan jakelusta vuodenvaihteessa 2014–2015.Tapauksen käsittely oikeudessa ehti alkaa ennen sovintoa. Ennen kanteen nostamista Scanboxia edustanut lakitoimisto Hedman Partners oli lähettänyt miehelle niin sanottuja tekijänoikeuskirjeitä, joissa mieheltä vaadittiin korvausta laittomasta jakelusta. Mies kuitenkin kiisti koskaan saaneensa kirjeitä.– Kyllähän huomio kiinnittyy tapaukseen, jossa meille ei kirjeiden jälkeen anneta mitään selvityksiä, ja silloin saatetaan henkilö haastaa, kertoo asianajaja Joni Hatanmaa http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Joni%20Hatanmaa Hedman Partnersilta.Miehen mukaan hän oli muuttanut toiselle paikkakunnalle jo kaksi kuukautta ennen syytteessä mainittua aikaa, ja olleensa osan ajasta ulkomailla. Elokuvayhtiö ei perääntynyt, sillä väestötietojärjestelmän osoitetietojen perusteella mies oli muuttanut vasta vuoden 2015 marraskuussa.Miehen matkailu ei myöskään kantajien mukaan poistanut epäilyjä, sillä lataukseen käytetty BitTorrent-ohjelma saattoi olla tietokoneella käynnissä, vaikka mies itse olikin muualla.Lisäksi miehen mukaan hänen asunnossaan oli avoin wlan-verkko, jota pystyivät käyttämään hänen lisäkseen myös naapurit. Syytteen nostajat olivat kuitenkin käyneet tarkistamassa kodin ympäristön, eikä tutkimuksissa paikalla havaittu avointa langatonta verkkoa.Elokuvayhtiö taipui kuitenkin tapauksessa sovintoon ja miehen lakikulujen korvaamiseen.– Tässä sovintotapauksessa asiaa arvioitiin sitten vastapuolen antamien tietojen perusteella. Lisäksi otettiin huomioon viimeisin oikeuskäytäntö, joten päädyimme päämiehen kanssa tähän ratkaisuun.Pari viikkoa sitten markkinaoikeus hylkäsi kanteen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005078392.html , jossa siinäkin Crystalis Entertainment UG ja Scanbox syyttivät suomalaismiestä A Walk Among The Tombstones -elokuvan jakelusta vuodenvaihteessa 2014–2015. Elokuvayhtiöt velvoitettiin yhdessä maksamaan vastaajan 28 135,60 euron oikeudenkäyntikulut.Hylkäyksen perusteluina oli muun muassa syytetyn avoin wlan-verkko, jota pääsivät käyttämään syytetyn lisäksi myös muut. Lisäksi syytetyn tietokoneen kiintolevyltä ei löytynyt jälkiä ladatusta sisällöstä.Turre Legalin Kari muistuttaa, että vireillä olevat tapaukset voivat olla samantapaisia, mutta ne eivät ole samanlaisia. Aivan suoria yhtäläisyysmerkkejä eri tapausten välille ei kannata jatkossakaan tehdä.