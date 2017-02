YouTube katkaisi eläintarhan kirahvivideon: Liikaa seksiä ja alastomuutta

Digitoday

YouTube sulki keskiviikkona newyorkilaisen eläintarhan julkaiseman livevideon, jossa kuvattiin eläintarhan kirahveja. Syynä oli YouTuben mukaan videokanavan esittämä alastomuus ja seksuaalinen sisältö, kertoo muun muassa CNET-verkkosivusto https://www.cnet.com/news/youtube-takes-down-giraffe-birth-for-nudity/ Live-video oli kerännyt jo 30 miljoonaa katselukertaa 12 tunnin aikana ennen sen sulkemista. Animal Adventure Park -eläintarha oli käynnistänyt videolähetyksensä, jotta ihmiset voisivat seurata kirahviemon lähestyvää synnytystä. Facebook-sivuillaan https://www.facebook.com/pg/AnimalAdventurePark/posts/ eläintarha syyttää videon katkeamisesta ”pientä ääriryhmää ja eläinoikeusaktivisteja, jotka eivät ole kanssamme samaa mieltä”. Eläintarha ei ole kuitenkaan perustellut väitettään.Eläintarhan mukaan videon tarkoitus on opettaa ja valistaa. Tapauksen johdosta eläintarhan kirahvien tukemiseen perustama rahasto on saanut uusia lahjoituksia.YouTube on kuitenkin avannut Animal Adventure Park Giraffe Cam -videokanavan https://www.youtube.com/watch?v=QcXWq40F5Hk jälleen yleisön nähtäväksi. Uuden kirahvinvasan syntymää odotellaan edelleen.