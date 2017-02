Kommentti: Nokia-puhelimilla on kaksi suurta valttia

Digitoday

Nokia-puhelimilla on kaksi suurta valttia



MWC2017 Tietoturva ei ole markkinointitermeistä seksikkäin. Mutta siinä saattaa piillä Nokia-puhelimien mahdollisuus, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Android-puhelimilla on noin 85 prosentin markkinaosuus ja käytännöllisesti katsoen Applen iOS:llä loput. Windows, Blackberry ja muut ovat käytännössä lakanneet olemasta. Silti Android-valmistajien kesken taistelu on kovaa, ja Sonyn ja LG:n kaltaiset isot nimet eivät ole onnistuneet kahmimaan suuria markkinaosuuksia.



Markkinoilla näyttäisi kuitenkin olevan pari pientä rakoa, johon voisi iskeä. Nokia-puhelimet näyttäisivät olevan suunnattuja juuri niihin.



Androidin suurin ongelma on turvattomuus. Monet valmistajat päivittävät laitteitaan hyvin laiskasti ja kaikki eivät senkään vertaa. Usein käyttäjät jäävät hyvin nopeasti oman onnensa nojaan.



Jos HMD:n antama lupaus kuukausittaisista päivityksistä toteutuu, se on iso juttu. Sellaista ei nimittäin käytännössä tee kukaan muu kuin Google – jonka laitteet on hinnoiteltu varsin korkealle.



Toinen Nokia-puhelinten mahdollisuuksia parantava asia on iskeminen oikeaan hintaluokkaan. Kalliiden huippupuhelinten sarjassa on ahdasta, mutta keskisarjassa ja etenkin vähän sen alla on tilaa. Nokia 3 ja 5 asettuvat 140 ja 190 euron sarjaan, minne on syntynyt parin viime vuoden aikana tilaa myös Suomessa. Alle 200 euron älypuhelimia alkaa olla vaikea löytää, mutta kaikki eivät halua ostaa lapselleen ensimmäiseksi tai toiseksikaan puhelimeksi 700 euron iPhonea. Jos lupaus Nokioiden tietoturvasta pitää, 3- ja 5-mallit voivat hyvinkin löytää ostajansa.



Puhelinbisnes on kuitenkin luonteeltaan sellainen, että pelkkä hyvä laite ei riitä. Mukaan pääsemiseksi on tehtävä todella paljon töitä. Itse laitteen lisäksi on synnytettävä ilmiö; ihmisten laajamittainen halu ostaa Nokia-puhelin. Vieläkö sellainen voi syntyä vuonna 2017?