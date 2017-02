Uusi Porsche-kannettava vakuuttaa – kaksi yllättävää puutetta

Digitoday

Saksalainen Porsche Design esitteli Barcelonan MWC-messuilla kannettavan tietokoneen ja tabletin yhdistelmän nimeltä Book One. Windows 10:tä ajava laite suunniteltiin yhdessä Microsoftin ja Intelin kanssa, ja valmistajana on Quanta.Minimalistinen design pitää sisällään varsin vakuuttavan oloista rautaa, sekä TechRadar http://www.techradar.com/reviews/porsche-design-book-one että PC Magazine http://www.pcmag.com/news/352027/hands-on-with-the-porsche-design-book-one kirjoittavat pikaisen kokeilunsa perusteella. Laitetta pidetään kalliina, mutta tehoihinsa nähden hinnaltaan kilpailukykyisenä.13,3-tuumainen laite muistuttaa käyttötavoiltaan Microsoftin Surface Bookia, mutta poikkeaa siitä etenkin saranaratkaisun osalta. Toisin kuin Surface Book, Book Onen näyttö taittuu täydet 360 astetta näppäimistön pohjaa vasten. Surface Bookin tavoin näytön voi myös irrottaa kokonaan, jolloin siitä tulee kädessä pideltävä tabletti. Näytön tarkkuus on 3200 x 1800 kuvapistettä.Porschesta tulee ensimmäiseksi mieleen vauhti, mutta sen hybridikannettava on itse asiassa graafisessa laskentatehossa hitaampi kuin Surface Bookin uusin Performance Base -versio, jossa on Nvidian erillinen grafiikkasiru. Book One luottaa integroituun grafiikkasiruun, joka on tässä tapauksessa Intel HD Graphics 620.Kenties se, mikä tehoissa menetetään, kurotaan takaisin akkukestossa. Tämä tosin selviää vasta myöhemmissä testeissä.Muilta osin vauhtia ja tehoja piisaa. Book Onen suoritin on viimeisimmän sukupolven kaksiytiminen Intel i7-7500U, ja työmuistia on 16 gigatavua. Tiedot tallentuvat 512 gigatavun ssd-levylle.PC Magazinen käsissä paljastui toinenkin mahdollinen puute. Toimittaja koki Book Onen näppäintuntuman huonommaksi kuin Surface Bookissa. Kyseessä oli tosin vasta laitteen prototyyppi, joten muutoksia tähänkin asiaan saattaa olla luvassa.Book One on tulossa myyntiin huhtikuussa. Microsoftin mukaan myynti alkaa Saksassa ja Yhdysvalloissa ja muualla laitetta myyvät Porsche Design Store -kaupat ja muut erikoiskauppiaat.