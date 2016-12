Peli seis! Nämä ohjeet tulisi jokaisen pelaajan – ja vanhemman – lukea

eSports

Suomen elektronisen urheilun liiton vilkkaan vuoden huipentuma on lähes puoli vuotta työn alla ollut eettinen ohjeisto, joka on viimein kaikkien luettavissa liiton verkkosivuilla http://seul.fi/suomen-e-urheilun-eettinen-ohjeisto-julkaistu/ Ohjeisto sisältää erilaisia ohjeita niin pelaajille, uusille e-urheilufaneille kuin vanhemmille. Myös tapahtumajärjestäjät on otettu huomioon ohjeistusta laatiessa.Vanhemmille tarkoitettu osio sisältää muun muassa sellaisia ohjeita kuin pelistä kyseleminen, yhdessä pelaaminen ja laneilla (verkkopelitapahtumissa) yhdessä käyminen.Ohjeistusta on laatinut pääasiassa SEUL ry:n puheenjohtaja Erkka Jouste http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Erkka%20Jouste sekä Helsingin yliopistossa pelikasvatusta tutkiva Mikko Meriläinen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Mikko%20Meril%C3%A4inen . Oman panoksensa ohjeistukseen on antanut lisäksi muun muassa nettivihaa kokenut http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000004891578.html liittohallituksen jäsen Miisa Nuorgam http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Miisa%20Nuorgam sekä Pelastakaa Lapset ry.– ”Suomen e-urheilun eettisiin ohjeisiin olemme kirjanneet joukon eettisiä perussääntöjä pelaajille ja e-urheilutapahtumien järjestäjille. Haluamme näiden ohjeiden leviävän suomalaiseen e-urheiluun ja toivomme niiden toimivan työkaluina kaikille e-urheilun parissa toimiville, jotta voimme luoda lajin pariin avoimen ja vastaanottavan ilmapiirin” kirjoittaa liiton puheenjohtaja Jouste ohjeiston sisällöstä ensimmäisellä sivulla.SEUL ry:n julkaisema eettinen ohjeisto pohjautuu keväällä Ruotsissa julkaistuun Svensk eSports Code of Conduct http://www.respectallcompete.se/koden/ -oppaaseen.