Tanskassa väkevä herätys: Sijoittaja laittaa kilpapelaamiseen kymmeniä miljoonia

eSports

Tanskalainen it-sijoittajanero Nikolaj Nyholm http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Nikolaj%20Nyholm on lähtenyt mukaan kilpapelaamiseen kovin panoksin.Keskiviikkona Kööpenhaminassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa esiteltiin https://www.rfrsh.net/ Nyholmin omistama RFRSH Entertainment -edustustoimisto, joka sijoittaa seuraavan kolmen vuoden aikana kovassa nosteessa olevaan lajiin 200 miljoonaa tanskan kruunua eli vajaat 27 miljoonaa euroa.RFRSHin maailmanvalloitus tapahtuu alkuun neljän Counter-Strike: Global Offensive -joukkueen voimin: Tanskalaisten Heroicin ja Astraliksen, norjalaisen Norsen sekä ruotsalaisen GODSENTin.Joukkueista tunnetuimpia ovat Astralis, joka on maailman ykkösnimi HLTV.org http://www.hltv.org/ranking/teams/ -sivuston mukaan sekä ruotsalaisista kärkinimistä koostuva GODSENT.Nyholm on tehnyt joukkueiden kanssa yhteistyötä useamman kuukauden jo kulissien takana. Hänen mukaansa esportsin kaupallinen kiinnostus kasvaa räjähdysmäisesti ja ohittaa arvossa jopa muutaman perinteisen urheilulajin lähivuosina.– Näemme suurta potentiaalia mediaoikeuksissa, joilla on suuri arvo, mutta joita ei ole arvostettu samalla tavalla kuin jalkapallossa, kommentoi Nyholm finans.dk http://finans.dk/live/erhverv/ECE9240213/danske-investorer-saetter-europaeisk-rekord-og-smider-200-mio-kr-efter-computerspillere-i-verdensklasse/ -sivustolle.Nyholmin mukaan myös yksi suurimmista lajin ongelmista on ollut kunnollisten harjoittelutilojen puutos. Tähän on kuitenkin luvassa suuri muutos, sillä yksi suurimmista RFRSHin sijoituksista projektin parissa on kolme harjoittelutilaa käsittävä 600 neliömetrin ”esports-rakennus” Kööpenhaminassa.Uutta edustustoimistoa tukevat sijoitusyhtiö Sunventure, jossa Nyholm on ollut pitkään mukana, sekä Astraliksen alkuun alkuvuodesta rahallisesti auttanut yksityissijoittaja Tommy Ahlers http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Tommy%20Ahlers RFRSHin työntekijöitä ovat puolestaan muun muassa esports-konkarit Jakob Lund Kristensen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Jakob%20Lund%20Kristensen , entinen Copenhagen Wolves -omistaja ja Astralis-manageri, entinen tanskalainen käsipallomaalivahti Kasper Hvidt http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Kasper%20Hvidt sekä ESL:n entinen CS:GO-päätuomari Graham Pitt http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Graham%20Pitt