Viisi hämmästyttävää yksilösuoritusta videolla: Tässä ovat vuoden kovimmat CS-kyykytykset

eSports

Kulunut vuosi oli Counter-Strike-pelisarjan historian kaikkien aikojen kovin. Turnaustäytteiseen CS:GO-vuoteen mahtui kymmeniä uskomattomia yksilösuorituksia niin vanhoilta konkareilta kuin uusilta mestareilta.Osa suorituksista oli puhdasta taitoa, osa silkkaa tuuria. Yksi vuoden hämmästyttävimmästä suorituksesta ei ollut oikein kumpaakaan.Ilta-Sanomat listasi viisi vuoden kovinta turnauksessa nähtyä yksilösuoritusta.19-vuotias ukrainalainen Oleksandr ”s1mple” Kostyliev http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Oleksandr%20%E2%80%9Ds1mple%E2%80%9D%20Kostyliev on yksi CS:GO:n lahjakkaimmista pelaajista. Nykyisin Natus Vincere -joukkuetta edustava Kostyliev pelasi kesällä Team Liquid -joukkueessa, jonka riveissä hän klikkaili yhden kaikkien aikojen onnekkaimmista pelisuorituksista.Kesän ykkösturnaus ESL One Cologne 2016 pelattiin Saksassa yli 10 000 ihmisen edessä LANXESS-areenalla, jossa Kostyliev oli välieräottelussa de_cache-kartassa yksin kahta Fnatic-joukkueen ruotsalaispelaajaa vastaan.Kovalla vauhdilla pommipaikalle syöksynyt Kostyliev kirjaimellisesti hyppäsi toisen pelaajan viereen AWP-tarkkuuskiväärinsä kanssa. Dennis ”dennis” Edmanin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Dennis%20%E2%80%9Ddennis%E2%80%9D%20Edmanin frägättyään hän vielä ihmeen kaupalla voitti kierroksen joukkueelleen hoidettuaan viimeisenä elossa olleen Freddy ”KRiMZ” Johanssonin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Freddy%20%E2%80%9DKRiMZ%E2%80%9D%20Johanssonin Suoritus hurmasi yleisön sekä kotikatsomon, mutta vasta uusintavideo paljasti uskomattoman suorituksen: Kostyliev frägäsi ensimmäisen pelaajan ilman kiikarikiväärinsä tähtäintä ilmassa ollessaan, ja toisen pelaajan hän ampui kaukaa niin ikään ilman tähtäintä.Ilman tähtäintä ampuminen CS:GO:ssa on todellista hakuammuntaa, sillä koskaan ei tiedä, mihin luoti menee ruudulla. Myös yleisö innostui entistä kovemmin tämän huomattuaan.Team Liquid voitti lopulta välieräottelun 2–0-numeroin, toisena karttana pelatun de_cachen päättyessä 16–13-lukemiin. Turnauksessa Liquid ja Kostyliev sijoittuivat lopulta toiseksi.Puolalaisen Virtus.pro-joukkueen 23-vuotias tähtipelaaja Janusz” Snax” Pogorzelski http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Janusz%E2%80%9D%20Snax%E2%80%9D%20Pogorzelski on yksi parhaiten suoriutuvista pelaajista 1vsX-tilanteissa. Myös ESL:n lokakuussa pelatussa New Yorkin turnauksessa todistettiin Pogorzelskin uskomatonta kylmäpäisyyttä.Turnauksen finaalin avauskartassa de_cbblestonessa Pogorzelski oli yksin neljää Natus Vincere -pelaajaa vastaan. Virtus.pro johti ottelua murskalukemin 13–2, ja voitto tärkeällä pistoolikierroksella katkaisi vastustajan selkärangan.Yksi kerrallaan rauhallisesti Pogorzelski napsi Na`Vi-pelaajat alas fiksuilla liikkeillä. Pommin purkaminen varmisti 14–2-johtoaseman puolalaisjoukkueelle, joka voitti lopulta kartan 16–3-lukemin.Pogorzelskin joukkuetovereiden, varsinkin kättään otsalla pitelevän Jarosław ”pashaBiceps” Jarząbkowskin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Jaros%C5%82aw%20%E2%80%9DpashaBiceps%E2%80%9D%20Jarz%C4%85bkowskin , reaktiot kertovat kaiken oleellisen: Mahdottomalta vaikuttanut tilanne kääntyi ihmeen kaupalla kierros- ja karttavoitoksi.Avauskartan voitosta huolimatta Virtus.pro hävisi lopulta finaalin 1-2-lukemin Na`Ville. Pogorzelski oli joukkueensa ylivoimaisesti paras pelaaja.Vuoden kilpapelaajaksi hiljattain valittu brasilialainen Marcelo ”coldzera” David http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Marcelo%20%E2%80%9Dcoldzera%E2%80%9D%20David nosti onnekkaalla yksilösuorituksellaan MLG Columbus Major-turnauksessa itsensä kaikkien tietoisuuteen.Keväällä Luminosity Gamingin riveissä – nykyisin SK Gaming – pelannut David frägäsi välieräottelun avauskartassa de_miragessa 9–15-tappioasemassa neljä Liquid-pelaajaa onnekkaasti.Liquid oli yhden kierrosvoiton päässä karttavoitosta, jota joukkue tavoitteli kartan B-pommipaikalta. Kierroksen loppuhetkille ajoitettu hyökkäys kuitenkin pysähtyi Davidiin ja hänen AWP-tarkkuuskivääriinsä.Avausfrägin auton katolta napsinut David hyppäsi nopeasti piiloon, mutta päästi haastaa lähestyviä vihollisia vielä uudemman kerran.David hyppäsi kiväärinsä kanssa ja ampui ilman tähtäintä kaksi Liquid-pelaajaa alas yhdellä laukauksella. Ilman tähtäintä ampuminen on todella epätarkkaa, mutta vielä epätarkempaa se on hyppiessä ja liikkuessa.Hypyn jälkeen hän jäi vielä haastamaan kahta viimeistä pelaajaa, joista hän frägäsi vielä toisen lähietäisyydeltä ilman tähtäintä. Kierrosvoiton sinetöi joukkuetoveri Epitácio ”TACO” de Melon http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Epit%C3%A1cio%20%E2%80%9DTACO%E2%80%9D%20de%20Melon frägi.Luminosity ja David nousivat uskomattoman kierroksen seurauksena 9-15-tappioasemasta ensin tasoihin ja sitten vielä 19–15-jatkoaikavoittoon. Luminosity voitti lopulta välieräottelunsa 2–0-tuloksella Liquidia vastaan, minkä jälkeen finaalista joukkue varmisti ensimmäisen jättimestaruuteensa.Team Liquid -joukkueen yhdysvaltalaispelaaja Spencer ”Hiko” Martin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Spencer%20%E2%80%9DHiko%E2%80%9D%20Martin on pitkään ollut yksi alueensa parhaimmista pelaajista. Keväällä pelatussa MLG Columbus Major-turnauksessa nähtiin jälleen kerran miksi hän on niin hyvä.Liquidin johtaessa turnauksen välieräottelun toista karttaa 4–0-lukemin jäi Martin yksin neljää pelaa vastaan A-pommipaikalla kierroksella viisi.Martin frägäsi tilanteen alkuun heti kaksi vastustajajoukkueen tähtipelaajaa, minkä jälkeen hän nerokkaalla ratkaisullaan sai viimeiset kaksi pelaajaa yllätettyä.Martinin huikeasta yksilösuorituksesta huolimatta joukkue hävisi de_cachen 16–19-lukemin jatkoajan päätteeksi ja koko välieräottelunsa tuloksella 0–2. Jaettu 3.–4. sija oli kuitenkin huikea suoritus joukkueelta turnauksessa.Hienosti pelattu 1vs4-tilanne tapahtui vuoden suurimmassa turnauksessa, jossa Liquidin suoritus oli yksi koko vuoden suurimmista yllätyksistä.Puoliammattilaisena parhaimmillaan pelannut ja Twitch.tv-sivuston ykkösnimiin kuuluva striimaaja Jaryd ”summit1g” Lazar http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Jaryd%20%E2%80%9Dsummit1g%E2%80%9D%20Lazar pääsi toukokuussa pelaamaan uransa isoimpaan turnaukseen, kun hän auttoi Splyce-joukkuetta DreamHack Austin -turnauksessa.Splyce oli lähellä yllättää yhdysvaltalaisen Counter Logic Gamingin lohkovaiheessa, mutta Lazarin kohtalokkaaksi osoittautunut pikkuvirhe koitui joukkueen kohtaloksi.Lazarin edustama Splyce johti lohkovaiheen viimeistä ottelua 15–11-lukemin, jonka lopulla Lazar oli yksin kahta pelaaja vastaan. Hän sai frägättyä molemmat pelaajat, mutta karttavoittoon riittänyttä pomminpurkua hän ei päässyt edes aloittamaan.Hänen kohtalokseen koitui hänen itsensä heittämä polttopullo. Juostessaan purkamaan pommia Lazar juoksi innostuksissaan oman yli polttopullonsa, jonka hän oli heittänyt hetkeä aikaisemmin. Liekkien yli juokseminen poltti Lazarin hengiltä, ja CLG voitti kierroksen.Lazarin suorituksen jälkeen polttopulloilla tehdyistä tapoista on Twitch.tv-sivuston chätti käyttänyt ”1g” termiä, joka on yksi Lazarin tavaramerkeistä.CLG nousi ”polttopullokierroksen” jälkeen kierros kierrokselta tasoihin ja lopulta vielä jatkoaikavoittoon. Splyce hävisi myös toisen kartan ja tippui näin ollen turnauksesta.Mitkä olivat sinun mielestäsi vuoden parhaimpia CS:GO-yksilösuorituksia? Kommentoi ehdotuksesi alle!