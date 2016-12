Suomalaista Timoa epäiltiin huijaamisesta – vakuutti jenkkipomon poikkeuksellisella tavalla

eSports

Keväällä julkaistun Blizzard Entertainmentin uusin peli Overwatch on yksi vuoden suurimmista hiteistä. Pelin yksi lukuisista ammattilaispelaajista on Timo ”Taimou” Kettunen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Timo%20%E2%80%9DTaimou%E2%80%9D%20Kettunen , joka edustaa yhdysvaltalaista Team EnVyUs -organisaatiota.Huhtikuusta asti organisaatiota edustanut Kettunen oli keväällä otsikoissa useampaan kertaan varsinkin Reddit-keskustelusivustolla, kun häntä väitettiin huijausohjelmien käyttäjäksi. Yhdessä Youtubeen ladatussa 20-sekuntisessa videossa Kettusen väitetään käyttävän aimbot-huijausohjelmaa [ohjaa tähtäimen automaattisesti vastustajia kohti].Kettunen on itse kiistänyt huijausväitteet, eikä häntä ole kielletty pelaamasta mistään turnauksista. Huijausväitteet elävät yhä kuitenkin, vaikka harvemmin.EnVyUsin yhdysvaltalaisomistaja Mike ”Hastr0” Rufail http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Mike%20%E2%80%9DHastr0%E2%80%9D%20Rufail on nyt kertonut Twitter-tilinsä https://twitter.com/hastr0/status/811352389630332929 kautta omat näkemyksensä ja kokemuksensa Kettusen pelitaidoista.Rufailin omistama EnVyUs omistaa oman pelitalon Pohjois-Carolinassa, jossa myös Kettunen on viettänyt aikaa useampaan otteeseen. Kettusen saapuessa talolle ensimmäistä kertaa Rufail pisti hänet pelaaman upouusilla, juuri pakkaukista otetuilla pelivälineillä ja itse kokoamallaan tietokoneella.Hän halusi varmistaa, että nuori suomalaispelaaja ei tosiaan käyttäisi apuohjelmia pelatessaan. Uusista laitteista huolimatta suoritukset olivat edelleen hämmästyttäviä: Peli toisensa jälkeen Kettunen oli täysin ylivoimainen muita vastaan.Jos tviitti ei näy yllä, voit katsoa sen täältä https://twitter.com/hastr0/status/811352389630332929 Tapauksen jälkeen Kettunen on voittanut useamman suuren turnauksen, minkä lisäksi hän on joukkueensa kanssa yksi maailman parhaimmista. Palkintorahaa Kettunen on voittanut tänä vuonna lähes 40 000 dollaria, joka on eniten kaikista Overwatch-pelaajista.