Nyt voit vaikuttaa: Kuka on vuoden suomalainen kilpapelaaja?

eSports

Ilta-Sanomien esports-toimittaja Nico Hartikainen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Nico%20Hartikainen on valinnut neljä ehdokasta vuoden suomalaiseksi kilpapelaajaksi.Lopullisen valinnan tekevät IS:n lukijat, jotka voivat äänestää omaa suosikkiaan uutisen lopussa. Äänestysaikaa on 24 tuntia.IS:n valitsemiin neljään ehdokkaaseen voi tutustua alla.Dota 2:sta pelaava 23-vuotias Jesse "JerAx" Vainikka http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Jesse%20%E2%80%9DJerAx%E2%80%9D%20Vainikka pelasi elokuuhun asti Team Liquid -joukkueessa, jonka kanssa hän voitti useamman turnauksen sekä nappasi kaksi hopeasijaa arvostetuista Major-turnauksista. Vuoden suurimmassa ja tärkeimmässä turnauksessa The International 2016:ssa Liquid jäi vastoin odotuksia jaetulle 7.–8. sija.Liquidista Vainikka jatkoi OG-joukkueen riveihin, jossa hän on ehtinyt vain muutamassa kuukaudessa nappaamaan neljä mitalia, joista kaksi on ollut kultaisia. Vuotensa Vainikka päätti miljoonan dollarin Boston Major -turnausvoittoon, joka on hänen uransa kovin saavutus.Team EnVyUs-joukkueessa Overwatchia pelaava Timo "Taimou" Kettunen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Timo%20%E2%80%9DTaimou%E2%80%9D%20Kettunen on vanha Team Fortress 2 -konkari, joka on Overwatchin myötä noussut yhdeksi pelin tunnetuimmista pelaajista. Joukkueensa kanssa hän on voittanut yhdeksän turnausta ja edustanut Suomea näyttävästi maailmalla.Overwatchissa on jaettu palkintorahaa hieman alle kaksi miljoonaa dollaria, josta Taimou on joukkueensa kanssa voittanut reilut 200 000 dollaria eli kymmenyksen. Kettunen on eniten palkintorahaa voittanut Overwatch-pelaaja esportsearnings.com http://www.esportsearnings.com/games/426-overwatch -sivuston mukaan.Suomalaisessa ENCE eSports -organisaation Counter-Strike: Global Offensive -joukkueessa vuotensa aloittanut Aleksi "allu" Jalli http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Aleksi%20%E2%80%9Dallu%E2%80%9D%20Jalli ei ENCEn kanssa menestynyt odotetusti kevään aikana. Elokuussa voitetun SM-kullan jälkeen Jalli siirtyi eurooppalaiseen FaZe Clan -joukkueen riveihin, jossa ura lähti uuteen nousuun hetken odottelun jälkeen.Lokakuun jälkeen FaZe on turnaus kerrallaan noussut yhdeksi Euroopan kärkinimistä. Viimeisin tulos Jallilta ja FaZelta on viime viikonlopulta, jolloin joukkue varmisti jatkopaikan tammikuun lopulla pelattavaan miljoonan dollarin Major-turnaukseen.Jalli on voittanut joukkueensa kanssa reilun kolmen kuukauden aikana yli 180 000 dollaria, mutta ensimmäistä mestaruutta FaZen kanssa hän tavoittelee vasta ensi vuonna.Dota 2:n ykkösnimiin lukeutuu Vainikan lisäksi hänen Liquid-aikojensa joukkuetoveria Lasse "MATUMBAMAN" Urpalainen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Lasse%20%E2%80%9DMATUMBAMAN%E2%80%9D%20Urpalainen . Kun Vainikka siirtyi OG:n riveihin, Urpalainen päätti jäädä Liquidin uuteen kokoonpanoon.Vainikan tavoin Urpalainen juhli keväällä useampaa turnausvoittoa ja Major-hopeita, mutta syksyllä Liquid jäi Vainikan voittaman Bostonin turnauksen ulkopuolelle Liquidin epäonnistuttua karsinnoissa.Tästä huolimatta Urpalainen on ehtinyt myös syksyn aikana juhlimaan: Ruotsissa pelatusta DreamLeague -liigafinaaleista joukkue nappasi suvereenin voiton marraskuun lopulla.