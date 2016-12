Suomalaishuippu Joonas kertoo kilpapelaajien paineista – ”Voi joutua pokeripiireistä tuttuun tilttiin”

eSports

Yksi vuoden menestyspeleistä on ollut Blizzard Entertainmentin joukkuepohjainen räiskintäpeli Overwatch.Ammatikseen Overwatchia Ninjas in Pyjamas -joukkueessa pelaava Joonas ”Zappis” Alakurtti http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Joonas%20%E2%80%9DZappis%E2%80%9D%20Alakurtti on urallaan pelannut isoissa kisoissa, kuten Overwatchin syksyllä pelatuissa MM-kisoissa.Alakurtin uran suurimmat pelit hän on pelannut massiivisessa BlizzCon-tapahtumassa, jossa MM-kisaotteluita seurasi paikan päällä sadat katsojat ja verkon välityksellä jopa 150 000 silmäparia samanaikaisesti.– Tuntuu mahtavalta pelata yleisön edessä. Varsinkin live-yleisö tuo turnauksiin aina sellaista omaa erityistä fiilistä mukaansa!Alakurtti pitää hermonsa kurissa keskittymällä itse peliin sekä jauhamalla purkkaa.– Välillä en edes tiedosta paikkaa missä pelaan, kun olen niin uppoutuneena mitä pelissä tapahtuu.Kilpapelaajien stressistä on puhuttu melko vähän yleisellä tasolla. Yksi huono suoritus voi helposti päättää peliuran kuten muissakin lajeissa – mutta erityisesti kilpapelaamisen parissa, jossa kokoonpanomuutoksia tehdään välillä nopeasti heikoin perustein.– Jotkut saattavat ihan musertua ennakko-oletusten ja oman suorituspaineen alle. Tärkeintä on ottaa opit omista häviöistään ja viedä omaa peliään eteenpäin.Isoilla areenoilla ei pääse pelaamaan joka viikko, minkä myötä kokemus on avainasemassa ja virheistä oppiminen.– Eihän sitä välttämättä edes tiedä, miten reagoi pelaajana turnaustilanteeseen ennen kuin sellainen tulee vastaan. Mikään ei korvaa autenttista turnaustilannetta, ja mitä enemmän niitä on alla, niin sitä tavanomaisemmaksi tilanne muodostuu itselle.Alakurtti on monta kertaa urallaan todistanut, kun joku ei kestä paineita turnauksessa.– Yleensä pelaajissa huomaa jännityksen: Kädet saattavat vähän täristä ja pelin taso ei ole ihan samalla tasolla kuin kotoa pelattuna. Pelaaja voi joutua pokeripiireistä tuttuun "tilttiin" vastoinkäymisten jälkeen, ja tällöin suoritustaso kyllä laskee huomattavasti.Stressaavista tilanteista huolimatta suurin osa pelaajista jatkaa eteenpäin leuka pystyssä tavoitteenaan kehittyä kaikin tavoin.– Useat tekevät juuri sitä mitä rakastavat ja se luo tärkeän taustan motivaatiolle jatkaa eteenpäin, toteaa Alakurtti.