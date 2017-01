Dokumentti Suomen peliammattilaisista: ”Halutaan maailman parhaimmaksi joukkueeksi”

eSports

Suomen ykkösnimiin organisaatiopuolella lukeutuva RCTIC eSports on julkaissut vajaan kolmeminuuttisen trailerin pitkään tekeillä olleesta dokumentistaan, jonka pitäisi ilmestyä syksyllä 2017.Trailerilla ääneen pääsee kesällä 2016 organisaatiosta irtaantunut nykyinen iGame-joukkue, joka voitti keväällä RCTIC:n alaisuudessa Tampereella järjestetyn LanTrek 2016 -tapahtuman Counter-Strike: Global Offensive -turnauksen.Nyt julkaistulla trailerilla kuullaan pelaajien mietteitä yleisesti liittyen Counter-Strikeen, millaista on pelata yleisön edessä sekä mihin joukkue tähtää yleisesti.– Meet vaan servulle ja pelaat, niin sä uppoudut siihen toimintaan täysin. Jos menee elämässä huonosti tai jotain, niin se on vaan niinku pakotie, kertoo Saku ”SAGGERTON” Jokinen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Saku%20%E2%80%9DSAGGERTON%E2%80%9D%20Jokinen – Tykkään kilpailullisuudesta. Se on yksi tärkeimmistä jutuista. Tiettyyn pisteeseen pääsee yksilötaidolla, tiettyyn pisteeseen joukkuetaidolla. Ja sit vielä ylemmäs, jos sulla on molemmat, valaisee puolestaan Eetu ”sAw” Saha http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Eetu%20%E2%80%9DsAw%E2%80%9D%20Saha Trailerilla nähtävä joukkue pelaa vielä nykyään yhdessä, mutta nykyään joukkue tunnetaan nimellä iGame. Ainoa muutos on ollut konkaripelaaja Slaava ”Twista” Räsäsen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Slaava%20%E2%80%9DTwista%E2%80%9D%20R%C3%A4s%C3%A4sen siirtyminen valmentajaksi. http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000004895052.html – Suomi on vähän taka-alalla, koska mekin halutaan maailman parhaimmaksi joukkueeksi, Räsänen pohtii videolla.Valmiiseen dokumenttiin kuvataan materiaalia vielä kesään asti RCTICin uudesta kokoonpanosta, joka tulee olemaan vanhaa kokoonpanoa enemmän esillä lopullisessa teoksessa. Traileria kuitenkin tähdittää vanha joukkue, joka on Suomen ykkösnimi.Sosiaalisessa mediassa on näytepätkän jälkeen riittänyt keskustelua, että miksi RCTICin entinen joukkue tähdittää nyt julkaistua traileria.– Materiaaliltaan dokumenttimme keskittyy viime ja nyt alkavaan kauteen. Tästä johtuen on hyvin selkeää miksi iGame oli osana sitä, sillä olivathan he isossa osassa viime kauttamme edustaen organisaatiotamme Counter-Strikessa puolet vuodesta, kertoo RCTICin toimitusjohtaja Jere Alanen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Jere%20Alanen IS:lle.– [Teaserin] sisältö oli kohdistettu viime kauteen ja ajankohtaan jolloin iGame oli vielä osa meitä.RCTICin uusi kokoonpano tulee olemaan pääosassa lopullista dokumenttia, sillä materiaalia kuvataan vielä kesään asti.– Dokumentti kuvaa nykyhetkeämme ja sitä mihin olemme kehittymässä. Toki siinä käydään laajemmin myös sitä keitä me olemme ja käsitellään juuriamme, sillä dokumentti yksinkertaisuudessaan tulee olemaan "RCTIC". Tämä on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja keskitymme sen tekemiseen tarkoin.RCTICin uuden joukkueen on tarkoitus osallistua alkuvuoden aikana ainakin LanTrekeille, josta se tavoittelee organisaation toista peräkkäistä kultamitalia. Turnauspaikka pitää kuitenkin ansaita tammi-helmikuun vaihteessa pelattavista karsinnoista.