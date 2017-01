Aleksi, 22, sai elämänsä tarjouksen: Pelaa nyt maailman seuratuimmassa liigassa

eSports

22-vuotias Aleksi ”Hiiva” Kaikkonen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Aleksi%20%E2%80%9DHiiva%E2%80%9D%20Kaikkonen pelaa jatkossa League of Legendsin Euroopan ykkösliigassa League Championship Seriesissä liityttyään Origen-joukkueen kokoonpanoon.Origen paljasti uuden kokoonpanonsa Youtubeen ladatulla promovideolla https://www.youtube.com/watch?v=O4x_KK4nGEg . Video keräsi alle vuorokaudessa 100 000 näyttökertaa.Kaikkonen on yksi Suomen tunnetuimmista LoL-pelaajista, mutta varsinainen läpimurto huipulle on vielä odotuttanut itseään. Nyt Aleksille on kuitenkin löytynyt näytön paikka viime kaudella flopanneesta Origen-joukkueesta, joka pyrkii täysin uudistetulla kokoonpanolla takaisin pelin huipulle.– Hänellä on eniten pelitietämystä niistä pelaajista, joita testasimme, perustelee videolla Origenin perustaja ja omistaja, entinen ammattilaispelaaja Enrique ”xPeke” Cedeño Martínez http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Enrique%20%E2%80%9DxPeke%E2%80%9D%20Cede%C3%B1o%20Mart%C3%ADnez päätöstään kiinnittää Kaikkonen.Uuden kokoonpanon ykkösnimi on hollantilainen vuoden 2014 LCS-mestari Erik ”Tabzz” van Helvert http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Erik%20%E2%80%9DTabzz%E2%80%9D%20van%20Helvert . Kaikkosen ja Helvertin lisäksi joukkueen eurooppalaispelaajiin kuuluu saksalainen Max ”Satorius” Günther http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Max%20%E2%80%9DSatorius%E2%80%9D%20G%C3%BCnther Muut pelaajat ovat korealaisia: Kim ”Wisdom” Tae-Wanin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Kim%20%E2%80%9DWisdom%E2%80%9D%20Tae-Wanin lisäksi kokoonpanossa pelaa ensi vuonna Yoo ”NaeHyun” Nae-hyun http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Yoo%20%E2%80%9DNaeHyun%E2%80%9D%20Nae-hyun Kaikkonen on pelannut urallaan aikaisemmin LCS:sä, kun hän auttoi kesällä 2014 Gambit Gaming -joukkuetta viikon ajan Lontoossa pelatuissa otteluissa. Nyt hän kuitenkin aloittaa ensimmäistä kertaa urallaan LCS-joukkueen aktiivikokoonpanossa.Joulukuussa 2014 perustettu Origen menestyi vuoden 2015 aikana erinomaisesti. Joukkue aloitti vuoden 2105 Challenger Series -liigasta, josta joukkue nousi heti kevätkauden päätteeksi LCS-liigaan. Ensimmäisellä LCS-kaudella joukkue sijoittui toiseksi, mikä riitti paikkaan MM-kisoissa. Joukkue selvisi MM-kisoissa sensaatiomaisesti välieriin, joissa se hävisi kisat voittaneelle SK Telecom T1:lle.Vuoden 2016 joukkue aloitti Puolasta pelatusta IEM WC -turnauksesta, jossa joukkue jäi yllättäen 7.–8. sijalle. Huonosti sujunut turnaus kuitenkin unohtui nopeasti, kun joukkue sijoittui LCS:n kevätkaudella toiseksi.Kesäkaudella pakka kuitenkin levisi, kun Origen jäi LCS:ssä toiseksi viimeiseksi. Paikka korkeimmalla sarjatasolla säilyi niukalla 3–2-karsintavoitolla Misfits-joukkuetta vastaan.Nyt joukkue tavoittelee taas kärkisijoja Kaikkosen ja van Helvertin johdolla LCS-liigasta, joka alkaa Euroopan osalta 19. tammikuuta lohkovaiheen otteluilla.Lohkot arvotaan vielä ennen kauden alkua paikan päällä Berliinissä, missä otteluita pelataan viikoittain.