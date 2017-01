Assemblyjen kilpapeliohjelma julki: Mukana uusi turnaus

eSports

Suomen suurimman verkkopelitapahtuman Assemblyjen talviversio järjestetään helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman peliturnaukset paljastettiin sunnuntaina Assemblyjen Facebook-sivulla https://www.facebook.com/assemblyparty/photos/a.232216066817260.55942.183599045012296/1265866800118843/?type=3&theater Tapahtumassa järjestetään tänä vuonna 15 000 dollarin Counter-Strike: Global Offensive -ammattilaisturnauksen lisäksi Suomen ensimmäinen Overwatch-kutsuturnaus.3.–4. helmikuuta pelattavaan CS:GO-turnaukseen mahtuu mukaan ennätykselliset 16 joukkuetta. Joukkueet voivat hakea paikkaa kutsulla tai pelata suomalaisjoukkueille järjestettävässä karsinnassa 22. tammikuuta.Karsintaturnaus osuu samalle päivälle, jolloin pelataan yksi LanTrek 2017 -tapahtuman neljästä karsinnasta. LanTrek ilmoitti karsintapäivistään jo marraskuussa, eikä aio niitä enää sirtää, kertoo Twitterissä LanTrekin CS:GO-päävastaava Miisa Nuorgam http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Miisa%20Nuorgam CS:GO-turnauksen voittajajoukkue tienaa 8000 dollaria hopeamitalistin joutuessa tyytymään 4000 dollariin. Välieräsijoituksesta kaksi joukkuetta tienaa 1500 dollaria.Yle lähettää vuoden tauon jälkeen Counter-Strikea jälleen suorana tv:stä, kun TV2:lta voi seurata lauantaina 4. helmikuuta kello 21.15 alkaen Assemblyjen CS:GO-finaalia.Viimeksi Yle on tehnyt suoran esports-lähetyksen helmikuussa 2016, jolloin tv:stä näytettiin niin ikään Assembly-finaali.Edellisen kerran Ylen tuotantoa on voinut seurata heinäkuussa, jolloin he näyttivät suorana ESL One Cologne 2016 -tapahtuman CS:GO-turnausta Areenassa sekä öisin koosteina TV2:lta.Ensimmäistä kertaa Suomessa pelataan myös kunnollinen Overwatch-turnaus. Neljän joukkueen kutsuturnauksen tietoja ei ole vielä paljastettu kokonaan, joten esimerkiksi palkintopotin suuruus on vielä epäselvä.Turnauksessa odotetaan pelaavan ainakin HIFK:n Helsinki REDSin lisäksi juuri esitelty ENCE eSportsin joukkue. Maailman kärkinimiin lukeutuvaa Ninjas in Pyjamasia toivotaan myös Helsinkiin, mutta vielä on epäselvää, nähdäänkö Pohjolan kärkinimi Assemblyilla.Amatööriturnauksissa, joista puhutaan myös kasuaaliturnauksina, on jaossa tänä vuonna yhteensä 10 000, mikä on tällä tasolla suhteellisen paljon. Assemblyt lupaa pelattavaa ainakin CS:GO:n lisäksi myös League of Legends-, StarCraft II-, ja Hearthstone-pelaajille.Jokaisessa pelissä järjestetään turnaukset perjantaina ja lauantaina, mutta palkintopotit paljastetaan myöhemmin.