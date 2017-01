Formula-Ollin viikset hurmasivat Vegasissa: ”Keke-pensselit tuntuivat hyvältä kunnianosoitukselta”

Such a charming man @OlliPahkalahttps://twitter.com/OlliPahkala gets post race penalty because bugged fanboost. Third place still a good result! #esportsfihttps://twitter.com/hashtag/esportsfi?src=hash #esporthttps://twitter.com/hashtag/esport?src=hash pic.twitter.com/G9YOwHOmSVhttps://t.co/G9YOwHOmSV

https://twitter.com/Saku_Kiistala/status/817932865950334978