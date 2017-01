Suomalainen liigatoimija paljasti kevään turnauksensa: Jaossa 10 000 euroa

eSports

Suomalaisille kilpapelaajille pelattavaa tarjoava Finnish Esports League on kertonut kevään 2017 liigasunnitelmistaan. Keväällä on jaossa viidessä pelissä yhteensä 10 000 euroa.

Peli Palkintopotti Counter-Strike: Global Offensive 3 500 € Overwatch 3 000 € Hearthstone 1 000 € League of Legends 1 000 € NHL 17 (PS4) 500 €